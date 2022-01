A pesar de la denuncia ante la Corte Constitucional interpuesta por la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en contra de Katherine Miranda, ella y varios políticos más siguen usando la expresión 'abudinear' como sinónimo de 'robar'.



De hecho, recientemente la representante a la Cámara de Alianza Verde causó una gran polémica por unas vallas publicitarias en las que se lee: "que no nos abudineen el país".



(Lea también: Así arrancó la campaña al Congreso de la Coalición Centro Esperanza).

En varias ocasiones Miranda ha encarado a la exministra públicamente, preguntándole en dónde están los 70 mil millones de pesos que debían ser destinados para un proyecto de conexión para los niños y niñas del país.



Por eso, Abudinen decidió interponer la denuncia en contra de ella por injuria, calumnia y fraude procesal al vincular su apellido en presuntos actos ilegales.



Frente a esto, el pasado 12 de enero la representante escribió: “Está fuera de lugar Karen Abudinen. Ahora me denuncia en la Corte Suprema por usar la palabra “abudinear” y por hacerle la moción de censura en el Congreso. Pero de los 70 mil millones no sabemos aún nada”.



Ahora las vallas que ha puesto en varios puntos de Bogotá vuelven a encender el debate.



“Yo invito a los que se indignaron con las vallas a que se indignen pero con los corruptos, con las mega contrataciones, con nuestros impuestos robados, no con un simple mensaje que nos recuerda lo que debemos combatir sin miedo”, dijo en 'W Radio' la representante en respuesta a los cuestionamientos que le han hecho a su campaña.



(Le puede interesar: Zuluaga explica los detonantes de su decisión sobre Equipo por Colombia).

Recientemente otra polémica similar se desató en redes sociales debido a un vídeo en el que el precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, usó la palabra "abudinear" en uno de los eventos que realizó durante su gira en España.



“Hablan de conectividad y lo único que puede mostrar este Gobierno es que se ‘abudinearon’, después les traduzco esa palabra, los recursos para que el campesinado tenga internet”, dijo el precandidato presidencial.



A lo cual, la exministra de las TIC respondió: “En España usted me difamó Gustavo Petro. CALUMNIADOR. Usted y su banda asesinó, secuestró, extorsionó, boleteó. Eso está demostrado. Nadie puede decir que me robé un centavo, por el contrario, evité que delincuentes como usted lo hicieran”.



(Siga leyendo: ¡Se calientan los motores! Comienzan oficialmente las campañas al Congreso).

Gustavo:Entonces, de acuerdo contigo #EnTuGobiernoTuNoEstarás porque yo no recibí fajos de billetes y tú si.!!! pic.twitter.com/lTY2fmStBJ — Karen Abudinen (@karenabudi) January 13, 2022

(Además: Nuevo Liberalismo continúa su gira nacional en Antioquia).



POLÍTICA