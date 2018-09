Polémica por intención de aplicar listas cerradas en el 2019

Una polémica quedo abierta este lunes en torno a la aplicación de las listas cerradas en las elecciones locales del próximo año, un reclamo de varios sectores ciudadanos para depurar la política.

Las listas cerradas son las que los partidos políticos presentan para la elección de Congreso, asambleas y concejos y en las que hay un número 1 o cabeza de lista por el que se vota y, a partir de la cantidad de sufragios obtenidos por él, se van eligiendo los que siguen en orden descendente. En este caso se vota por un partido.



Sin embargo, en algunos casos esto ha derivado en que las directivas de los partidos políticos sean las que decidan ‘a dedo’ quiénes están en las lista y en qué orden.



La mayoría de los partidos acude a listas abiertas, en las que cada candidato tiene su número y busca sus propios votos. Pero estas tienen su pecado ya que dan pie para que se eleven los costos de las campañas y, en algunos casos, llegue financiación ilegal a las mismas. En este sistema el candidato es el dueño de los votos.



Este lunes el presidente Iván Duque afirmó que las listas cerradas permitirían “fortalecer los partidos” y pidió que “ojalá” reformas electorales de esta magnitud estuvieran “vigentes para las elecciones locales del año 2019”.



El próximo año, además de alcaldes y gobernadores, se elegirán asambleas departamentales y concejos municipales, cuerpos en los que se aplicaría el modelo.

Este esquema, según la propuesta gubernamental, debe ir acompañado de mecanismos de democratización interna en los partidos para que no se regrese a las épocas en que algunos de ellos escogían candidatos a punta de bolígrafo.



Pese al llamado oficial, algunos sectores políticos comenzaron a alertar que los tiempos estarían muy apretados para tener listas cerradas el próximo año y que, más bien, se aprueben y se apliquen desde 2022.



El senador por ‘la U’ Berner Zambrano pidió “apoyar” las reformas políticas y electorales que quiere impulsar el Gobierno, pero propuso “una especie de régimen de transición” y que las listas cerradas se implementen “en las elecciones legislativas de 2022”.



El expresidente del Congreso y senador liberal Luis Fernando Velasco coincidió con él y dijo que aunque el tiempo para aprobar las listas cerradas en el Capitolio “alcanzaría”, su aplicación en 2019 “sería complicada por la incertidumbre que se generaría, porque las campañas arrancan en febrero o marzo. La gente no sabría cuáles son las reglas de juego”.



“Sugeriría que lo llevemos al 2022 para no cambiar las reglas de juego ahorita”, dijo Velasco.

El senador por Cambio Radical Richard Aguilar defendió la propuesta de listas cerradas, pero reconoció que “los tiempos están muy apretados” para darles vida a partir de 2019. “Las listas cerradas se podrían aplicar si hay un consenso muy sólido en los partidos para sacarlas adelante”, afirmó.



Para que las planchas cerradas sean una realidad es necesario incorporarlas en la Constitución, lo que implicaría que el Congreso apruebe un acto legislativo, el cual terminaría de tramitarse a mediados del 2019, cuando las inscripciones de candidatos estarían a la vuelta de la esquina.



