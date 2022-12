La decisión del Gobierno de adquirir una nueva flota de aviones de guerra desató una fuerte polémica en el país político y los cuestionamientos al presidente Gustavo Petro no solamente vienen desde sus opositores, también desde el Pacto Histórico.



El propio presidente del Congreso, Roy Barreras, ha dicho que los jóvenes no marcharon por aviones de guerra sino por justicia e inclusión social. “Conozco las limitaciones de nuestra flota aérea pero las nuevas y positivas condiciones internacionales, empezando por el restablecimiento de relaciones con Venezuela, aplazan esa urgencia”.



En ese sentido opinó el senador del Polo Iván Cepeda, quien dijo que rechaza “por principio el uso de armas, su producción y compra. A eso me he opuesto siempre y lo seguiré haciendo”. Incluso, el hijo del Presidente, el diputado por Atlántico Nicolás Petro, rechazó la situación. “No estoy de acuerdo con la compra de aviones de combate. Todo para la paz, nada para la guerra”, manifestó.



De otro lado se cuestionó que el dinero para adquirir la flota salga de la tributaria. “¿La reforma tributaria para pagar los aviones?”, se preguntó la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda y aseguró “que aquí nos equivocamos”. No obstante, frente a estas afirmaciones el jefe de Estado aclaró que “no se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate”.

Avión de combate Rafale, fabricado por Dassault Aviation. Foto: Twitter: @Dassault_OnAir

Además, a Petro no le perdonan que en campaña rechazó que el entonces presidente Iván Duque fuera a adquirir estas aeronaves. “La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio si en instrumentos para bombardear niños”, trinó el pasado 16 de marzo, en plena campaña.



Luego, el 22 de junio, ya como presidente electo, advirtió que “todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras”.

Todo avión que se compre para insitituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2022

Por eso el senador David Luna, de Cambio Radical, aseveró que la campaña del hoy jefe de Estado fue mentirosa y que su gobierno también lo es. “Ahora dice todo lo contrario, en ese momento solo quería convencer incautos”.



Así mismo, desde la oposición le reclaman a Petro que, según ellos, cuando Duque iba a comprar los aviones valían menos y ahora su precio se habría incrementado.

“Los aviones que iba a comprar Duque costaban $ 14 billones. Los aviones que Petro va a comprar cuestan $ 22 billones. Mientras tanto Bolívar, Pizarro, Racero y demás áulicos guardan silencio. Mentirosos y oportunistas”, comentó el senador por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.



El presidente del Congreso aclaró que la compra de aviones no pasa por el Legislativo. “El Congreso no tiene que aprobar esa compra. Es decisión del Ejecutivo. Es una decisión de los ministros de Hacienda y Defensa y del Presidente de la República”, explicó.



