Colombia y Nicaragua ya realizaron sus respectivos alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos. Esta semana, los equipos de defensa de ambos países expusieron sus argumentos en el marco del caso de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas de la costa de Nicaragua.

La coagente Carolina Olarte, a la salida de la audiencia de este viernes, señaló que la defensa de Colombia fue "contundente" y por ahora esperarán la resolución de la CIJ, la cual se conocería en unos meses. No es inmediato.



Olarte contó que ante la Corte insistieron en que "no le asiste (a Nicaragua) el derecho para pretender que su plataforma continental se extiende más allá de las 200 millas náuticas sobre las 200 millas náuticas donde Colombia ejerce su soberanía".



El canciller viajó con el equipo de defensa de Colombia en La Haya. Foto: Twitter: @AlvaroLeyva

La coagente igualmente mencionó que no existen criterios en el derecho internacional consuetudinario para proceder a una delimitación. "Por tal motivo, le solicitamos a la CIJ, en primer lugar, que no continúe con los méritos en este caso y que presente un fallo. En ese sentido, le solicitamos a la Corte que rechace de plano la solicitud de delimitación de la plataforma continental pretendida por Nicaragua".



Para la última audiencia, la Corte le realizó una pregunta adicional a nuestro país. En ese sentido, Olarte dijo que "fue muy oportuna" porque "lo único que hizo fue permitirnos profundizar mas sobre nuestros argumentos más importantes".



Se espera que la decisión de la CIJ se conozca el próximo año. "Las decisiones de la Corte no son apelables y vamos con mucho respeto a escuchar lo que se decida", sostuvo Olarte.



La solicitud que hizo Colombia ante la Corte

Al concluir las sesiones, Colombia emitió un comunicado en el que manifiestan que durante una semana, ambos países presentaron sus argumentos orales ante los jueces. En la última audiencia, cuyo turno fue de Colombia, el país le solicitó a la Corte que juzgue y declare que:



"Según el derecho internacional consuetudinario, el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial no puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de otro Estado", explican.



También aseguraron que, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, "no existen criterios para la determinación del límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas a partir de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial cuando el límite exterior de dicha plataforma continental se encuentra dentro de la zona de 200 millas marinas de otro Estado".



Expusieron que los párrafos 2 a 6 del artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no reflejan el derecho internacional consuetudinario.



Colombia rechazó en pleno la solicitud de Nicaragua de la delimitación y, por otro lado, la solicitud del país centroamericano de que se fije un calendario para escuchar y decidir sobre todas las solicitudes pendientes en los escritos de Nicaragua.



"El equipo de defensa de Colombia presentó sus argumentos con todo el rigor jurídico posible, con un equipo inmejorable de juristas, expertos y científicos, con apoyo permanente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Armada Nacional", concluyeron.

Aura María Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA