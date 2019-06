Con escasa participación avanza plantón contra decisión de la Corte

“¡Los niños en los parques, los narcos en la cárcel, lo niños en los parques, los narcos en la cárcel!". Esa fue la arenga constante del grupo de ciudadanos que se congregó este martes en la Plaza de Bolívar de Bogotá para rechazar el fallo de la Corte Constitucional que tumbó dos normas del Código de Policía y permitiría el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos.

El movimiento Juntos por Colombia convocó desde hace varios días a este plantón para manifestarse en contra de la decisión del Alto Tribunal.



Esta actividad fue apoyada por miembros del Centro Democrático, que no solo la agitaron en las redes sociales, sino que llevó militantes suyos a la concentración.

Álvaro Uribe también asistió al plantón en la plaza de Bolívar. Foto: EL TIEMPO

Sobre las 6:30 de la tarde, congresistas de Senado y Cámara del Centro Democrático salieron a las escaleras del Capitolio Nacional a sumarse al plantón.



La euforia se tomó la manifestación cuando asomó el expresidente Álvaro Uribe, quien al igual que los demás miembros del partido encendió una vela y agitaba una bandera de Colombia mientras la multitud arengaba.



Los manifestantes guardaron silencio cuando de un momento a otro la senadora Paloma Valencia tomó el micrófono para hacer críticas al acuerdo de La Habana.

​

"La lucha nuestra ha sido la defensa de los valores, estamos aquí para decir que los narcotraficantes no pueden llegar al Congreso de la República", expresó Valencia.



El expresidente Álvaro Uribe no tardó también en tomar el micrófono y lanzó una propuesta que de inmediato generó el aplauso de la multitud, pero puso a pensar a más de uno.



"Algunos han propuesto tener una papeleta para depositar en las elecciones de octubre para prohibir de manera definitiva las drogas (...) Que esa papeleta reitere que los parques son para los niños y jóvenes, nunca para el alcoholismo", dijo Uribe.



(Lea también: Uribismo acompañará plantón contra fallo sobre el consumo de drogas)



Por su parte, la senadora Paola Holguín aseguró que "el terrorismo, el abuso de nuestros niños no pueden ser delitos políticos, no pueden quedar en la impunidad. Nosotros estamos aquí para defender una sociedad libre de droga, libre de amenaza, libre de muerte, libre del mal ejemplo, porque los criminales tienen que pagar”.

Algunos de los manifestantes también se pronunciaron en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). "No más JEP, no más JEP", es el grito de muchos otros.

Avanza plantón en la plaza de Bolívar por fallo de la Corte Constitucional que permite consumo de alcohol y drogas en vía pública. pic.twitter.com/sf0qjy8vFY — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) 18 de junio de 2019

La actividad fue aprovechada por algunos activistas del movimiento Libertad y Orden, organización que está promoviendo un referendo para derogar la JEP, y revocar las altas cortes, para recoger firmas con el fin de convocar a los ciudadanos a las urnas.



POLÍTICA