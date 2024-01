¿Quién es Pierre García, señalado líder de la banda de 'las Marionetas'?

Pierre García era el hombre con mayor altura en Congreso de la República. Sus 2,03 metros lo graduaron durante sus años en la Cámara de Representantes como el congresista más alto.



Hijo de un poderoso político -Carlos García Orjuela, expresidente del Congreso- se perfilaba como una de las promesas del Centro Democrático en 2014, cuando fue elegido parlamentario. Pero hoy su nombre ocupa los titulares de prensa, no por su altura ni por su actividad política. Está vinculado a un caso de corrupción.



El excongresista y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) durante el gobierno de Iván Duque es señalado por la Fiscalía de ser el cabecilla de la banda de 'las Marionetas', por la que ya fue detenido el senador uribista Ciro Ramírez y condenado el liberal Mario Castaño, quien falleció en prisión.



Según el ente acusador, habría ayudado a direccionar los contratos en favor de particulares y congresistas en Quindío, Valle, Tolima y Risaralda, entre otros departamentos.



Pierre García durante su campaña al Senado. Foto: @PierreGarciaJ

Es investigado por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.



García, quien nació en Canadá en 1984 y tendría ciudadanía francesa, salió del país cuando su nombre comenzó a ser mencionado en los pasillos del búnker de la Fiscalía. Estaría viviendo en París.

De basquetbolista a congresista

Su altura lo llevó a soñar con ser basquetbolista. En su juventud pensó en llegar a la NBA, la liga más importante del mundo en este deporte. No obstante, el desgaste de sus meniscos le impidió seguir su sueño y, de la mano de su padre, se fue acercando a la política.



"Desde pequeño quería hacer política. Vengo de una familia política. Mi padre, Carlos García Orjuela, fue congresista por muchos años, presidente del Congreso, fundador de partidos y me heredó una vocación de servicio. Andar con él a lo largo de los años hizo que despertara en mí una sensibilidad social que es imposible evitar", aseguró en una entrevista con EL TIEMPO en 2015, cuando se convirtió en segundo vicepresidente de la Cámara.



El ingreso a la política se dio cuando su padre fue capturado por presuntos vínculos con la parapolítica. De hecho, García Orjuela estuvo detenido 27 meses y finalmente fue absuelto.



"Luego de terminar la universidad en Estados Unidos yo quería hacer empresa, pero no sabía si allá o en Colombia. Aquí había mejorado la situación de seguridad por el gobierno del expresidente Uribe y había un crecimiento económico que invitaba a regresar. Vine a explorar cuál era el rumbo que iba a tomar y me sorprendió la Corte Suprema de Justicia con ese revés para mi papá en el tema de la ‘parapolítica’, que se volvió un drama familiar y al que me dediqué exclusivamente", recordó en la conversación con este diario.

Pierre García, exdirector del DPS. Foto: DPS

Él mismo buscó al expresidente Álvaro Uribe cuando se enteró de que estaba conformando un nuevo partido, el Centro Democrático, por el cual fue elegido representante a la Cámara.



Y su llegada a la Mesa Directiva de la corporación fue un hito. En ese entonces, la mayoría del Congreso estaba conformada por los partidos de la Unidad Nacional y quedaba poco espacio para la oposición.

La llegada a Prosperidad Social

En 2018 aspiró al Senado también por el Centro Democrático, pero se quemó. Tras su salida del Congreso, fue representante en la ONU en Ginebra, Suiza, y llegó en 2021 a Prosperidad Social, entidad que dirigía Susana Correa.



Su primer cargo fue subdirector de Programas y Proyectos, pero pasó a ser director cuando Correa fue nombrada ministra de Vivienda.



Pierre García Foto: @PierreGarciaJ

Y fue ahí donde se habrían cometido las irregularidades de este caso de corrupción en el que también estarían involucrados otros cinco congresistas.



"Las reuniones se hacían en la oficina de Pierre Eugenio García, en el sexto piso del DPS, y como regla, no ingresaban equipos electrónicos, no hablaba, pues se comunicaba escribiendo en hojas de cuaderno que inmediatamente botaba y posteriormente escribiendo en una tablet en la que borraba lo escrito", señaló recientemente la Fiscalía.



Ahora, está en vilo su extradición al país, pues según los convenios con el país europeo, si una persona tiene la nacionalidad francesa, no podrá ser extraditada.



"Colombia no quedará obligada a entregar a sus nacionales, ni Francia a los suyos, de tal manera que ambos Estados se comprometen a adelantar las investigaciones necesarias o a que las personas condenadas cumplan sentencia en el territorio del que son naturales", informó la Cancillería en diciembre del 2023.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA