El martes hubo diligencia de la senadora Piedad Córdoba ante la Corte Suprema por la denuncia penal que le interpuso Federico Gutiérrez, en relación con supuestos actos de desprestigio y de juego sucio que se habrían dado en la pasada campaña presidencial. Antes de empezar a responder por esos hechos, la senadora se tomó un buen tiempo para hablar de otros asuntos.



Dijo que entrar al Pacto Histórico fue una ventana al infierno, cuestionó a ese partido y dijo que la han maltratado y perseguido; y sobre lo que denunció Fico alrededor del denominado Pacto de La Picota y de la campaña negra, ella señaló que no estuvo en esa cárcel y que todo fue orquestado por algunos miembros de la campaña petrista.



Plazo para la SIC

Este 31 de enero se vence el plazo para la designación del superintendente de Industria y Comercio (SIC). El Gobierno piensa que al cargo debe llegar una mujer. El retraso está relacionado con un decreto convenido con la Ocde, según el cual a los cargos de supervisión se debe llegar por concurso de méritos públicos. Como el Gobierno no ha hecho el concurso, la única fórmula que le quedaría para que la SIC no quede acéfala es derogar esa norma y proceder a hacer el nombramiento.

Ecos de Davos



Una semana después de la reunión de Davos, uno de los más importante encuentros globales de jefes de Estado y empresarios, aún siguen los interrogantes sobre la ausencia de Petro en la tradicional cena de los mandatarios latinoamericanos con los principales inversionistas internacionales y líderes de instituciones. Tampoco asistió a citas que tenía con el presidente de Enel y el primer ministro de Holanda.



El mandatario colombiano al llegar a Suiza para el Foro Económico. Foto: Presidencia.

La elección en el Consejo de Estado

En la elección de Jaime Rodríguez como presidente del Consejo de Estado, la posición del Gobierno generó un desenlace llamativo. Un miembro del gabinete visibilizó el interés de Palacio en que se eligiera al consejero César Palomino. Al conocerse ese guiño, la mayoría se inclinó a favor de Rodríguez porque los consejeros consideraron que la jurisdicción administrativa, como juez de la legalidad de los actos del Gobierno, no debe ser interferida por la administración.

De madre e hijo

En La Guajira dan como un hecho que el actual secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, de origen conservador, será un seguro candidato a la gobernación. A él no solo se le ha visto muy activo recorriendo el departamento, sino que en las redes sociales también parece promover su candidatura. Si bien lo de él todavía no se ha oficializado, lo que sí quedó resuelto fue lo de su mamá, Cielo Peñaloza. Ella ya lanzó formalmente su candidatura para la Alcaldía de Villanueva, en La Guajira.



Virgen y política



El próximo 2 de febrero es el día de la Virgen de los Remedios, y es una fecha muy especial en el departamento de La Guajira pues muchas figuras políticas de la costa Caribe acuden a la iglesia ubicada en Riohacha para acompañar a alguna de las celebraciones religiosas. Y este año todo indica que, más allá de la conmemoración religiosa, será un día de lanzamiento de aspiraciones locales y regionales y de presentación de candidatos, no solo en las misas, sino en las procesiones. Incluso, algunos ya están anunciando que llevarán grandes artistas, particularmente del mundo vallenato.

Fiesta de la virgen de los Remedios Foto: Archivo particular

A pedalear y a aportar



En la apuesta de Claudia López por un sistema de transporte multimodal y sostenible basado en tecnologías de bajas emisiones y la renovación del espacio público, la Alcaldía de Bogotá lidera desde el próximo 30 de enero la Semana de la Movilidad Sostenible. Será un espacio de diálogo alrededor de la movilidad en función del cuidado de las personas y el planeta, con la participación de 13 expertos internacionales, entre los que estarán Janette Sadik-Khan, excomisionada del Departamento de Transporte de Nueva York, y Niels van Oort, codirector del Laboratorio de Transporte Público Inteligente de los Países Bajos.