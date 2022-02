"Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial", escribió la exsenadora Piedad Córdoba en su cuenta de Twitter tras conocerse que su hermano, Álvaro Córdoba Ruiz, fue capturado este jueves en Medellín, en cumplimiento a una solicitud de extradición.



Córdoba indicó que hay una "persecución política" contra ella y contra su familia, después de que su pariente fuera capturado por miembros del grupo SIU de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional.



(Lea también: Capturan a Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora Piedad Córdoba).

Álvaro Córdoba, que fue candidato al Concejo de Medellín por el Partido Liberal en 2011, es requerido para comparecer a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York por delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas y porte de armas de fuego.



La exsenadora Piedad Córdoba rechazó en Twitter la captura y sostuvo que se trata de un "nuevo montaje judicial".



La política, que oficializó su llegado al Pacto Histórico el pasado mes de septiembre, dice que todo se debe a su retorno a la arena política.



Por eso dijo que "en la Comisión de la Verdad ya denuncié los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores".



(Le puede interesar: Los procesos judiciales que impactan a poderosos políticos en plena campaña).

En @ComisionVerdasC ya denuncié los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) February 4, 2022

Finalmente, planteó una serie de cuestiones: "¿Por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy? ¿Por qué se guardó secreto sobre su retención? Por qué sus captores le preguntan sobre mí? Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones?".



Álvaro Córdoba Ruiz fue capturado junto con Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena.



(Siga leyendo: Corte Suprema llamó a versión libre a Piedad Córdoba por caso Saab).



POLÍTICA