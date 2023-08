En medio de la conmoción por el homicidio el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, se recordó las denuncias que este hizo relacionadas con Colombia. En una de ellas, este hizo referencia a vuelos en los que Piedad Córdoba habría salido desde Ecuador con Álex Saab, detenido en Estados Unidos por ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro.



(Puede ver: Los vuelos de Piedad Córdoba que denunció el asesinado candidato Villavicencio)

Ante la remembranza de los señalamientos, Piedad Córdoba se pronunció y cuestionó que salga a mencionarse las denuncias que hizo Villavicencio en su contra en el momento en que se está investigando las razones de su homicidio.

Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en Ecuador. Foto: EFE

“A lo largo de mi extensa trayectoria política he defendido el derecho de cada individuo a pensar y actuar libremente, de expresas sus opiniones sin temor y sin por ello se victimizado (…) Ahora bien, por motivos que desconozco sectores de los medio de comunicación han creado una narrativa a la luz de la tragedia de la familia Villavicencio en la que me involucran”, expresó Córdoba.



De acuerdo la senadora, dichas menciones afectan su buen nombre. Por eso, “rechazó enfáticamente estas insinuaciones tendenciosas y carentes de fundamento alguno”. Luego, se pronunció directamente frente al caso de Villavicencio.



“Espero que la profunda crisis social y descomposición, económica e institucional, causante de esta lamentable muerte y de cientos de muertes del pueblo ecuatoriano sea superada con más democracia y no con barbarie”, dijo Córdoba.



(Además: Ecuador: ¿por qué el asesinato de Fernando Villavicencio es un punto sin precedentes?)



En esa misma comunicación, lamentó el homicidio del que figuraba de segundas en las encuestas. “Quiero manifestar mi solidaridad y mis condolencias a la familia amigos y colegas del señor Fernando Villavicencio, así como al pueblo ecuatoriano en esta hora difícil”, expresó.



A renglón seguido, la senadora comentó que la ola de violencia de Ecuador “desafía los principios democráticos que todas las naciones de nuestra América hemos jurado proteger”. Por último, expresó que “las autoridades ecuatorianas esclarecerán los hechos que hoy llenan de dolor al país”.