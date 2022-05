Piedad Córdoba ha sido una de las dirigentes políticas más controvertidas en la historia del país. Fue secuestrada por Carlos Castaño y sobrevivió. Fue destituida por la Procuraduría como senadora, pero sus derechos fueron restablecidos y acaba de ser elegida senadora por el Pacto Histórico. Fue miembro activo de la campaña presidencial de Gustavo Petro y el mismo candidato la separó de su actividad. Gestionó liberación de secuestrados por las Farc, pero secuestrados la han acusado de buscar beneficios políticos con su labor humanitaria. En diálogo con EL TIEMPO, responde todas las denuncias que contra ella se han hecho.

¿Qué tanta es su cercanía con las Farc? ¿Es o fue?



Tengo cercanía y siempre la he tenido con la paz. Es en este marco que fui llamada como mediadora autorizada por el gobierno Uribe para construir un acuerdo humanitario entre las partes y enrutar al país a un proceso de diálogos, hasta que Santos y Timochenko decidieron excluirme sin siquiera informarme.



¿Cuáles son sus relaciones actuales con las disidencias de las Farc?



Ninguna, ni me interesa tenerlas. Me extraña su pregunta.



¿A qué atribuye que Gustavo Petro hoy tenga dudas sobre usted y sus actuaciones?



Gustavo no me ha dicho que duda de mí, así como yo tampoco tengo dudas de él pese a la campaña sucia en contra del Pacto Histórico. Entiendo que fue presionado para que me alejara de la campaña presidencial, decisión que acepté en mi respuesta pública entendiendo la coyuntura. No hay condena alguna en mi contra y porque soy inocente confío en vencer la guerra jurídica en mi contra. Los cargos son solo parte de la guerra jurídica y política contra la posibilidad de un gobierno alternativo. Hoy no solo entiendo, sino agradezco la decisión de Gustavo, porque me está permitiendo desentrañar el alud de ataques que han conspirado en mi contra, en contra de mis familiares y en contra de la candidatura presidencial. Estoy aprovechando el tiempo para organizar mi solicitud de extensión de medidas cautelares ante la CIDH, por la evidente violación de mis derechos.

La candidata presidencial Ingrid Betancourt la ha acusado públicamente de haber sido usted tramitadora de secuestros…



Nadie en este país se atrevió a hacer lo que yo hice para que las Farc-Ep liberaran a Ingrid y todo en función de la paz. Sin pedir ni obtener nada a cambio. No hay prueba que sustente esta acusación hecha por la candidata Betancourt.



Pero ella ha insistido en sus relaciones con las antiguas Farc…



Sobre esta candidata presentaré acciones legales pertinentes la próxima semana. Al haber sido también víctima del secuestro, entiendo la turbación por la que puede pasar Ingrid. Yo estaba junto a su madre, Yolanda Pulecio, y su entonces esposo Juan Carlos Lecompte haciendo gestiones nacionales e internacionales legales para que se pudiese dar su liberación. Ellos podrán dar fe de lo que afirmo.



Pero Andrés Vásquez Moreno, quien fue asesor suyo, denunció ante la Fiscalía que, ciertamente, en las Farc usted era conocida como ‘Theodora’...



Eso es mentira. Esta narración psicópata de Vásquez fue relatada ante la coronel Lombana en diligencia con la Corte Suprema en Miami. Aparte de su relato, Vásquez no aporta prueba alguna que lo sustente. Sobre Vásquez, mi apoderado, el doctor Eduardo Montealegre, interpondrá las acciones legales del caso.

¿Por qué, entonces, usted está siendo investigada por la Corte Suprema?



La Corte Suprema tiene abierto un caso en mi contra desde hace 14 años, en el que no ha cerrado aún la investigación preliminar, o sea que ni siquiera me han acusado de un delito porque no han encontrado nada.



La Corte también indaga movimientos suyos de jugosas sumas de dinero desde Venezuela y el uso político de su rol de mediadora de liberaciones de secuestrados. ¿Por qué aseguró la semana pasada que no la estaban investigando?



La Corte Suprema no, ‘la Calladita’. Tengo una indagación preliminar hace 14 años. Aún no es un proceso formal. Aunque han sido llamados a testificar en mi contra enemigos políticos, exjefes de Estado y candidaturas en plena campaña, a la fecha no han conseguido una prueba contundente de las falsas acusaciones en mi contra y por eso no me han logrado imputar delito alguno. Y eso que la investigación viene siendo manejada por la coronel Lombana, la magistrada conocida como ‘la Calladita’, que estuvo vinculada laboralmente al bufete de Granados, abogado que se enfrentó a mis intereses en múltiples oportunidades.



Pero la Fiscalía la indaga por captación ilegal de dinero a usted y a once de sus familiares…



Se abrió este año por compulsa de copias de esta magistrada-coronel, pero no ha tenido mayor desarrollo por lo ridículo de los cargos: captación masiva y habitual de dinero, como sí en medio de mis interceptaciones y seguimientos yo hubiese montado una pirámide tipo DMG. Y aclaro que no investiga a 11 familiares, sino a todos, incluidos los muertos.

Pero usted aseguró que la Fiscalía había dicho que no la investigaba…



Lo que yo afirmé en alocución pública es que en respuesta a mi derecho de petición, el pasado mes de abril la Fiscalía no expresó que tuviese procesos abiertos en mi contra ni por manipulación de testigos en las cárceles ni por negocios ilícitos con el señor Álex Saab. De igual forma, informé que la Fiscalía afirma que no hay orden de extradición en mi contra, ni solicitud de cooperación para investigarme por ningún Estado. El documento completo está a disposición de los medios.



¿Por qué salió a abogar en favor de Facundo Morales, el guerrillero de las Farc argentino que participó en secuestros y militó en la Columna ‘Teófilo Forero’?



En el marco de mis gestiones humanitarias, este muchacho argentino participó en una de las entregas unilaterales de civiles realizadas por las Farc. No era ningún comandante. No me consta que haya participado de secuestros ni donde militaba. En este contexto fui llamada como testigo por autoridades judiciales argentinas ante una solicitud de extradición pedida por Duque. Pienso que Facundo y cualquier ciudadano del mundo deben tener un juicio justo acorde con las leyes, máxime cuando quienes participaron en el conflicto armado están recibiendo el tratamiento jurídico definido por el Acuerdo de Paz.

¿Es cierto que usted le llevó a la campaña de Petro una carta del paramilitar Martín Llanos, con una oferta de ‘inclusión social’ de varios condenados de las Auc, como lo asegura el abogado Alberto Güete? ¿A cambio de qué?



Para nada; es una información falsa. Yo recibí una carta abierta a la campaña del Pacto Histórico de personas privadas de la libertad de nueve cárceles del país. La hice pública en mi Twitter el pasado 10 de marzo, porque, independientemente de estar o no de acuerdo con todo su contenido, consideré que no había ninguna solicitud ilegal. No tengo relación alguna con el señor Llanos y mi posición sobre el paramilitarismo está clara desde antes de haber sido secuestrada por las Auc.



¿Pero no ha recibido otros textos de población reclusa?



Sí. He recibido otras misivas pero no se trata de ninguna negociación o promesa electoral. Y como está demostrado en mis más de 40 años de vida política no actúo a cambio de nada, ni en función de prebendas.



Extraditables aseguran que usted prometió que si Petro ganaba la extradición se modificaba. ¿Eso es cierto? ¿Está abogando para que su hermano no sea extraditado si Petro gana?



¿Cuáles extraditables Yamid? Los presos que las revistas Cambio y Semana acusaron de reunirse conmigo ya desmintieron esa falacia. No soy tonta y sé que no se puede prometer una reforma que modifique la cosa juzgada que es la situación de la mayoría de extraditables, que solo esperan ser trasladados a EE. UU. Por si acaso, es obvio que estaré impedida para votar este tema en el Congreso.

Medios americanos afirman que Estados Unidos tiene pruebas de que usted gastó varios millones de euros en joyas y carteras de lujo; que usó la tarjeta de crédito de Álex Saab. ¿Usted niega que tuvo nexos y negocios con Saab?



No sé quién dice eso a nombre de los EE. UU. La embajada estadounidense no me ha solicitado información en este sentido. La Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía me certificó que ningún Estado extranjero ha solicitado cooperación judicial para investigarme. Son mitos y fábulas sobre gastos. ¿Millones de euros en carteras? Mejor dicho, Imelda Marcos se me quedó chiquita. Sobre Saab, lo he explicado hasta la saciedad. No tuve ninguna relación comercial con él.



¿Por qué un hermano suyo, Álvaro, está detenido por tráfico de drogas?



Esa pregunta la tendría que responder la DEA. Ni mi familia ni yo hemos cometido nunca delitos contra el pueblo norteamericano, ni me considero enemiga de EE. UU., razón por la que me sorprendió esta noticia. A Álvaro lo vi siempre actuando en la legalidad. Lo considero víctima de un entrampamiento que realmente quería llegar a involucrarme a mí y a la campaña presidencial del Pacto Histórico, como el mismo Gustavo lo denunció ante los medios. Sufrió una operación ilegal por parte de la DEA y sus colaboradores en Colombia. No hay incautaciones ni pruebas de ningún tipo que soporten las acusaciones en su contra, por eso daremos la pelea jurídica para demostrar las irregularidades en su caso.



¿Sus visitas a la cárcel tenían como único objetivo hablar con su hermano?



Entré a La Picota a hacer acompañamiento familiar a mi hermano y a darle apoyo legal, incluyendo las averiguaciones relacionadas con su caso, razón por la que entré solicitando los permisos respectivos en mi condición de abogada. No hice proselitismo ni acuerdos clientelistas de ningún tipo. Eso es un chisme mal echado.

¿Y los extraditables que supuestamente se habrían entrevistado con usted?



Ellos mismos lo han desmentido sin que hasta ahora ningún medio rectifique.



Se conoció que su hermana Martha habría intentado ingresar dos millones de pesos a la cárcel La Picota al visitar a su hermano Álvaro…



Somos 7 hermanos. Ya que la persecución política me arrebató mi derecho a visitar a mi hermano Álvaro, son otros integrantes de la familia quienes están yendo a acompañarlo en medio de la consternación emocional que se nos ha generado. Mi hermana Martha, quien no ha residido durante muchos años en Colombia, no comprendía las restricciones existentes en estos pabellones, y según se ha dicho infringió la normatividad penitenciaria, por lo que cursaría un proceso disciplinario en el que se esclarezcan los hechos. Lamento que esta situación se haya convertido en otro catalizador para victimizarme.



¿Cuáles son sus propósitos como senadora de la República?



Seguir en mi histórica lucha por los derechos de las mujeres, habiendo sido primera ponente de despenalización del aborto y coautora del primer proyecto de tipificación del delito de feminicidio. Impulsaré un paquete legislativo que incluya normas relacionadas con la violencia política contra las mujeres, las penas a delitos basados en el género y la salud sexual y reproductiva. Aspiro a estar en la Comisión V convencida de que la reactivación del sector productivo del país es tarea urgente para mitigar la crisis de hambre y de pobreza extrema que nos entrega el gobierno de Duque. Estoy elaborando una propuesta de plan de choque social para su presentación a nuestra bancada del Pacto Histórico, e impulsar en el Congreso su aprobación y aplicación expedita.



¿Teme usted por la vida de Gustavo Petro?



Sí… es palmario que existen planes en marcha para impedir que Gustavo gobierne este país. El genocidio en curso contra líderes sociales es parte de ello.



¿Teme usted por la suya? ¿Ha sido amenazada?



Sí. Claro. Presenté informe a la Comisión de la Verdad sobre la persecución política en mi condición de opositora, un infundioso documento que no ha sido sopesado aún. Amenazas y seguimientos permanentes contra mi persona y mi familia. Más de 14 atentados denunciados, el último luego de preguntar sobre el tema de Álvaro Gómez hace apenas dos años. La CIDH y la justicia colombiana han reconocido mi condición de víctima de este acecho permanente.



¿Su visa para ingresar a los Estados Unidos está vigente?



Luego de mi arbitraria destitución por la Procuraduría no volví a solicitar renovación.



YAMID AMAT

ESPECIAL PARA EL TIEMPO