Piedad Córdoba, aspirante al senado por la lista del Pacto Histórico, negó que ella sea alias ‘Teodora’ como lo afirmó Andrés Vásquez Moreno, uno de sus más cercanos asesores en el pasado y hoy convertido en el principal testigo en contra de la dirigente política.



(En contexto: Exasesor de Piedad declara ante Fiscalía y revive acusaciones en su contra)

“Piedad Córdoba habría manipulado la liberación de los secuestrados, coordinada con la cúpula de las extintas Farc, en un plan que incluía impulsarla como posible presidenta de Colombia, incluso hasta el punto de ponerle trabas a las liberaciones de Ingrid Betancourt y los tres contratistas norteamericanos”, informó Noticias Caracol.



Según el noticiero de televisión, en ese entonces la hoy aspirante al Congreso acordó con las Farc tener el alias de ‘Teodora’ para la comunicación directa con Raúl Reyes, número uno de la organización alzada en armas.



En su testimonio Vásquez, dice que él vio cómo ella escribió varios correos electrónicos con este nombre.



(Lea también: Aliado de Alejandro Gaviria instaurará denuncia contra Ingrid Betancourt)



Cuando las autoridades dieron muerte a Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008 en un campamento al otro lado de la frontera con Ecuador, fueron incautados varios computadores en donde están los correos con el nombre de ‘Teodora’.



¿Para qué habría de ponerse ese alías? ¿Qué propósito buscaba con un nexo tan estrecho con las Farc?



“Hay diferentes acuerdos entre las tres partes, en donde todos se verían beneficiados, entre ellos que, si se entregan los secuestrados a Chávez, Chávez sube la popularidad y ganaba el referendo que venía en diciembre 7 de 2007 y también que catapultaba a Piedad con el tema del proceso de paz para ser presidente”, dice Vásquez en el audio revelado por Caracol.

Facebook Twitter Linkedin

La barbarie del secuestro. Esta foto publicada el 30 de noviembre de 2007 muestra a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt en cautiverio. La mujer fue liberada el 2 de julio de 2008 en la Operación Jaque junto a tres ciudadanos estadounidenses y once miembros de la Fuerza Pública. Foto: AFP

Piedad Córdoba tenía permiso de Uribe, dice su abogada

La aspirante al Senado, por su parte, negó esta acusación a través de su abogada Ximena Castilla: “No hay una sola prueba, una sola, óigame bien, que diga que fue auxiliadora, militante, o que la financiaron las Farc o que actuó ilícitamente. Ella recibió permiso del Gobierno Nacional para intermediar en la liberación de personas secuestradas por las Farc”, le respondió al informativo.



Ante la pregunta de si Córdoba demoró la salida de Ingrid Betancourt y de los contratistas norteamericanos, la jurista respondió:



“Habría sido una tontería de Piedad, falta de lógica y falta de instinto político y de olfato político porque liberando a Ingrid se habría anotado un hit. Es lo único que le puedo decir al respecto, habría ganado adeptos, entonces para qué demorar la salida de Ingrid. Eso no dependía de ella. Ella lo que hizo, si lo quiere recordar el país de amnésicos, fue lograr la liberación de muchos rehenes, muy ingratos por cierto en este momento”.



(Le puede interesar: Humberto de la Calle dice que irá hasta el final en su campaña al Congreso)



En su declaración, Vásquez dijo haber sido testigo de encuentros de Piedad Córdoba con miembros de la cúpula de las Farc no solo para buscar una salida humanitaria que lograra la liberación de los secuestrados, sino que ella había formado parte de una estrategia para retrasar su liberación y sacar provecho político.



Según su testimonio, hubo un encuentro con Iván Márquez (hoy uno de los jefes de las disidencias de las Farc), Raúl Reyes (muerto en Ecuador), Rodrigo Granda (hoy miembro del partido político Comunes y Jesús Santrich (muerto en Venezuela).



Este encuentro fue en un campamento guerrillero en la frontera colombo-venezolana. El testigo dice que él mismo estuvo en esa reunión con Piedad Córdoba y, según narró, ella les sugirió a los guerrilleros cómo debían presentar las pruebas de supervivencia de los secuestrados.

Facebook Twitter Linkedin

Piedad Córdoba y miembros de las Farc Foto: Archivo particular

“La opinión pública veía muy mal cuando los secuestrados, por ejemplo, en las pruebas de supervivencia, salían con cadenas, salían amarrados (...) que por favor hicieran, los presentaran mejor y que cuando se hicieran las liberaciones, que las liberaciones no salieran como si estuvieran metidos debajo de la tierra, sino que hubiera por lo menos un arreglo estético para que no se viera mal en el momento de la salida. De eso se habló”.



(Siga leyendo: Las respuestas de Álvaro Uribe e Iván Zuluaga a versión de Merlano)



Para ese momento, en 2007, Córdoba estaba autorizada por el gobierno de Álvaro Uribe para mediar con las FARC. Sin embargo, según las declaraciones, la entonces congresista se habría extralimitado en sus funciones y llegó incluso a definir el orden de la liberación de los secuestrados con el objetivo de sacar provecho político. En el caso de Ingrid Betancourt, la exsenadora le habría recomendado a la guerrilla que ella no fuera liberada pronto.



“Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones. Y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión para el intercambio humanitario, por eso que Ingrid no fuera liberada de primera era para ella importante. Si querían mantener a Francia dentro del proceso de paz, no podían liberar a Ingrid”, dijo el testigo.



Frente a la presión que sentían las Farc en ese momento por liberar a Ingrid Betancourt, según el exasesor Vásquez, Piedad Córdoba habría acudido a todo tipo de argumentos para evitarlo, incluso poniendo en duda la precariedad del estado de salud de la secuestrada.



“Dentro de una conversación que Piedad tuvo con alguien de la guerrilla, ella hace el comentario que la gente está criticando el tema de las pruebas de supervivencia, que Ingrid se ve flaca, pero que Ingrid siempre ha sido flaca, ese es el comentario que hace Piedad y yo puedo confirmar que Piedad no solamente lo dijo en esa reunión con ese guerrillero, sino que lo dijo varias veces con otros tipos de actores (...) Como que la gente decía que las FARC estaban dejando morir a Ingrid, pero que Ingrid siempre ha sido flaca”, aseguró.



En el informe de Noticias Caracol, Vásquez también habló de la relación de Piedad Córdoba y Alex Saab. “¿Cuál fue el alcance de esa relación?”, se le preguntó.



“Eso lo tendrá que explicar Alex Saab porque realmente todo lo que se ha inventado Andrés al respecto de la relación con Saab no ha tenido ocurrencia en la realidad”, respondió la jurista.

POLÍTICA

En otras noticias

- 'No fue culpa del virus, fue culpa del Gobierno': Petro desde Magdalena



- Miembros de la Coalición Centro Esperanza revisan situación de la Amazonía