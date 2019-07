Piedad Córdoba niega que Santrich esté en su apartamento en Caracas

La exsenadora Piedad Córdoba desmintió este viernes que el exguerrillero Jesús Santrich, quien se encuentra prófugo de la justicia, se haya quedado en un apartamento que supuestamente había sido asignado a la excongresista en Caracas.

Esta versión surgió luego de que este jueves el general Manuel Ricardo Cristopher, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Figuera, reveló que hace tres días vieron a Santrich en un apartamento que estaría asignado a la exsenadora colombiana.



Al respecto, Córdoba aseguró que “eso es absolutamente falso, (Santrich) no puede haber estado en ningún apartamento que me hayan asignado a mí porque yo no lo tengo”.

La exsenadora agregó que “sería muy estúpido” si el exguerrillero se quedara en un apartamento que le hubieran asignado a ella, pues “si en alguna parte lo pueden coger es ahí”.

El general Cristopher dijo que Santrich probablemente ya esté en Cuba después de haber pasado por Caracas.



Precisamente el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que se emitió la circular roja de Interpol para facilitar la ubicación y captura del exjefe guerrillero Jesús Santrich.



De igual forma, se dio a conocer que hay una recompensa de tres mil millones de pesos por información que permita su captura.



