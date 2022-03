La aspirante al Senado, Piedad Córdoba, actualmente está involucrada en el curso de una indagación de la Corte Suprema, que tiene revuelta su candidatura para volver a hacer parte del Congreso.



Y ahora se conoció que la exsenadora en una entrevista que rindió ante el tribunal transicional de la JEP, en marzo del año pasado, realizó declaraciones reveladoras sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.



Al parecer, Córdoba relató que líderes políticos y expresidentes colombianos conocían que miembros de las antiguas Farc, tuvieron incidencia en el asesinato del político conservador.

Según dio a conocer de forma exclusiva Noticias RCN, Córdoba reconoció que era cercana a Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia y el exjefe guerrillero de las Farc-EP, Jesús Santrich, quienes conocían de primera mano sobre la responsabilidad del grupo guerrillero en el magnicidio.



"No entiendo por qué a mí no me habían contado”, habría dicho Córdoba durante la entrevista ante el tribunal de la JEP.



En esa diligencia la exsenadora contó, entre otras cosas, que la persona que le disparó a Gómez Hurtado continúa viva. Además, el medio citado difundió que Córdoba afirmó que los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos conocían desde el 2020 quiénes habían asesinado al líder conservador.



La exsenadora que figuró como mediadora con las Farc, también habría involucrado al senador Iván Cepeda; el actual director de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; al exministro del interior, Juan Fernando Cristo y a Rodrigo Londoño (Timochenko) que ahora es director del partido político Comunes.



De acuerdo a la versión entregada, Córdoba aseguró que Jesús Santrich le contó a estas personas sobre el magnicidio del político; sin embargo, dijo que Juan Manuel Santos probablemente se enteró por una fuente diferente, porque Santrich tenía una relación mala con el exmandatario y premio Nobel de Paz.



"Santos sí sabía, Santos sí sabía. Por eso yo le dije: el premio Nobel de la Paz va a contar quién asesinó a Álvaro Gómez", dijo.



Y agregó: “Yo me fui a hablar con (Ernesto) Samper y se quedó mirándome como que 'está loca'. Yo dije: pero tan charro, le estoy diciendo quién fue, que los van a 'clavar' a ellos y todavía cree que yo estoy loca. Entonces ya después me confesó que sí, que él había llamado a Pablo Catatumbo, que había estado averiguando. Que el padre de Roux también sabía del asesinato por parte de las Farc, y bueno, ya se desenvolvió todo”.



Todas estas declaraciones habrían quedado en el aire, porque la familia de Álvaro Gómez Hurtado, no estuvo presente durante la entrevista dada por Córdoba, y en ese sentido solicitaron la nulidad de esa actuación.



Lo último que se conoce es que la familia interpuso una tutela por violación de sus derechos, y la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP le ordenó a la Sala de Reconocimiento de Verdad, que reprogramara la diligencia de la exsenadora.



