Falleció Piedad Córdoba: estas fueron las grandes polémicas de la senadora de Colombia

Piedad Córdoba, experimentada política colombiana, falleció pasado el mediodía de este sábado, 20 de enero, en Medellín.



La antioqueña, quien venía fungiendo como senadora del Pacto Histórico, murió en la Clínica Los Conquistadores, en su ciudad natal. Hasta el momento, todo indica que falleció producto de un infarto.



Córdoba, quien desde el pasado noviembre veía enfrentando un proceso en la Corte de Suprema de Justicia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento público, tuvo una carrera marcada por las polémicas.



De todas, la que quizá más controversia generó fue la que llevó a su destitución como senadora en 2010, por orden de la Procuraduría General de la Nación, que entonces lideraba Alejandro Ordoñez, por supuesta colaboración con la hoy extinta guerrilla de las Farc.



Sobre ese episodio y su reciente regreso al Senado, manifestó el presidente Petro en su mensaje de condolencias: "Un procurador fascista la expulsó del senado y se burló de sus electores, quise resarcir el daño y ayudé a que hiciera parte de la lista del Pacto Histórico, sentí que lo merecía".



Al respecto, en 2016, el Consejo de Estado revisó el caso tras el recurso interpuesto por Córdoba y encontró que no existían existían pruebas que demostraran una violación a la ley disciplinaria.



"La Sala concluyó que la investigación de la Procuraduría General de la Nación se basó en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Código Disciplinario", informó entonces la alta corte al compartir su fallo.



Asimismo, otra de las razones que la llevaron a ser polémica en el debate público fue la relación que tuvo con el fallecido Hugo Chávez y el hoy presidente venezolano, Nicolás Maduro. Córdoba, quien empezó en las banderas liberales pero se fue yendo cada vez más hacia la izquierda, recibió muchas críticas por su postura frente al Gobierno de Venezuela y, también, la administración en Cuba.



De igual manera, recibió muchas críticas por su cercanía con la extinta guerrilla de las Farc, sobre todo con el ala más radical del grupo subversivo. Esto, a la luz del caso de los señalamientos por supuestamente ser alias 'Teodora', una mujer que según la información de los computadores de alias 'Raúl Reyes', se movía entre la política colombiana, la sede del Ejecutivo de Venezuela y los campamentos de las Farc. Aunque la Corte Suprema cerró el proceso relacionado, la sombra de dicho manto la persiguió.



En el tiempo reciente, no pudo mantenerse al margen del proceso que ha enfrentado su hermano, Álvaro Córdoba, por narcotráfico. Y más después de que este último aceptara cargos en Estados Unidos hace unos pocos días.



Asimismo, otra controversia reciente tuvo que ver con el episodio en el que fue detenida en Honduras, con más de 60.000 dólares sin declarar, cerca de un mes después de que el hoy presidente Gustavo Petro le pidiera distanciarse de su campaña.

