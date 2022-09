La decisión del presidente Gustavo Petro de dar luz verde a la extradición de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, marca un punto de inflexión en la relación entre el jefe del Estado y una de sus aliadas en el Congreso más carismáticas.



La decisión —revelada en exclusiva por EL TIEMPO— se produce después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un concepto favorable para su extradición por el delito de narcotráfico y junto con el mandatario cumple un mes en el cargo. Las consecuencias en la coalición del Pacto Histórico, la agrupación de movimientos que llevó a Petro a la Casa de Nariño, son imprevisibles. ¿Serán negativas?



Si bien durante un debate en campaña el hoy jefe de Estado había dicho que extraditaría a Córdoba, solicitado por una corte de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico, algunos sectores ponían en duda que lo hiciera. No obstante, este miércoles se conoció que Petro avaló dicha solicitud.



El movimiento político con el que Petro llegó a la Presidencia y Piedad Córdoba al Congreso de la República ha sufrido varias problemáticas en las últimas semanas y esto podría traer nuevos efectos en la colectividad.



Para el analista y estratega político Guillermo Henao esta es una de las decisiones más complejas del jefe de Estado en su primer mes de mandato. Es necesario recordar que Piedad Córdoba resultó electa por la lista al Senado del Pacto Histórico en las pasadas elecciones legislativas de marzo. Desde la campaña presidencial del ahora presidente Petro, Córdoba protagonizó varios escándalos.



Uno de ellos fue Honduras, donde al parecer no reportó alrededor de $68.000 dólares cuando salía del país centroamericano. Además, también ha estado muy pendiente del escándalo de Alex Saab —presunto testaferro de Nicolás Madulo— y razón por la que Álvaro Fredy Córdoba enfrenta un proceso judicial por narcotráfico y por el cual sería extraditado.



Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2022

Petro decidió hacerla a un lado en su momento: "Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen". Razón por la cual no ha estado muy activa en los temas de Gobierno, además por otros temas de salud.



"Como estrategia comunicacional Petro prefirió alejar a Piedad Córdoba y hacerse a un lado de su imagen para evitar ser relacionado, hoy ante la difícil decisión que toma se le presenta una situación en donde no extraditar al sujeto señalado de narcotráfico le supondría un duro golpe a su imagen, con algo que Petro evidentemente no quiere dentro de las narrativas de la oposición y es que estos digan que Petro cuida o defiende narcotraficantes, causa contra la cual el actual presidente luchó en sus diferentes pasos por el congreso", explica el analista Henao.



Además, el experto agrega que el presidente hace con esto "una carambola" porque evita un enfrentamiento con la oposición y al mismo tiempo envía el mensaje a Estados Unidos "que aunque se va a modificar la figura de la extradición, está siguiera siendo usada en casos como el narcotráfico", comenta.

Gobierno Petro aprobó la extradición de Álvaro Córdoba Ruiz. Foto: Twitter: @CordobaAlvaro

Sin embargo, para el analista político Carlos Arias, no necesariamente será así. "Al interior del Pacto ya existen dos bloques se articulan desde la defensa, a pesar de las diferentes salidas y pronunciamientos, a veces no tan coherentes del presidente Petro. El primer bloque quizá genere una resistencia ante la decisión, pero en el segundo, el respaldo será unánime y más por lo que en fenómenos de teorías de opinión pública se conoce como fenómenos de aislamiento social", aseveró.



El analista explicó que el "aislamiento social plantea la influencia de la presión del grupo en las opiniones. Hoy la opinión, a pesar de lo duro que pueda ser para un sector del Pacto, está con la decisión de Petro por considerarla coherente con su narrativa de campaña en el tema y, por tal razón, la disidencia o crítica al interior del partido del Presidente estará, pero no tendrá el suficiente eco como para generar una división. Aunque claramente esto no excluye que la senadora Piedad haga algún pronunciamiento".