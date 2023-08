En medio de una sesión en el Congreso, llevada a cabo este 15 de agosto, la senadora Piedad Córdoba dio polémicas declaraciones sobre el proyecto que busca bajar el salario de los congresistas.



Córdoba pidió revisar los salarios de otros cargos en el sector público y catalogó la propuesta que entrará en debate, como una "inmediatez".

"Los senadores y senadoras trabajamos como las prostitutas de Hamburgo, en vitrina. A nosotros nos ven todo", señaló la senadora del Pacto Histórico.



"En cambio, senador Alirio para que usted me acompañe esta tarde con Jota Pe, que hoy nos va dizque a clavar un proyecto de ley para rebajar el salario. Pero yo me pongo a pensar: que inmediatez, que falta como de profundizar en los temas", inició explicando en su discurso.



"¿Saben cuánto se gana un vicepresidente de Ecopetrol? 108 millones de pesos. ¿Saben cuánto se gana un procurador delegado? se gana 44 millones de pesos. Entonces ¿por qué no hacemos una propuesta que tenga que ver con todo lo que son los salarios del sector público?", continuó.



El debate sobre esta propuesta de la reducción de salarios a los congresistas no es nuevo en el país, y pese a que se ha intentado en varias oportunidades, no ha prosperado. Sin embargo, vuelve a ser motivo de discusión por iniciativa del senador Jota Pe Hernandez, y que estaba planeado par ser votado en el Senado este martes 15 de agosto.



Antes de que dicha propuesta fuera a debate, la senadora del Pacto Histórico mostró inconformidad: "Pa' quedar bien, feliz la opinión pública de bajarnos el salario a nosotros", dijo a manera de crítica.

¿por qué no hacemos una propuesta que tenga que ver con todo lo que son los salarios del sector público? FACEBOOK

TWITTER

"Si es que aquí sabes que hay gente que no viene por el salario; aquí hay gente que viene por los negocios, por los negocios que tiene. Como hay gente que ni siquiera recibe el salario, lo reciben sus movimientos o sus partidos. Como hay otros, como yo, que lo reciben", añadió.



El incremento salarial para senadores y representantes a la Cámara tuvo un incremento del 14,62 por ciento para este 2023. Es decir, pasó de ser $ 37′880.084 mensuales, a 43'418.152 pesos.



Sin embargo, el proyecto que busca reducir los salarios de los congresistas no pudo ser debatido en plenaria ya que para ese momento algunos senadores se habitan retirado del recinto y se levantó la sesión por falta de quórum.

🔴QUE DESGRACIA!! Se levanta la sesión por falta de quórum. Votaron 3 proyectos en la plenaria con gran mayoría y Justo cuando llega el debate de salarios, entonces ahí se van los senadores y rompen el quórum! Mañana arrancamos con este debate como primer punto del orden del día! pic.twitter.com/hDyGwWwaFM — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) August 16, 2023

LAURA MARÍA AVENDAÑO LADINO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: