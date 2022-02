La exsenadora y candidata del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, se encuentra en medio de una tormenta política y jurídica tras las recientes declaraciones en su contra que la señalan de haber manipulado y retrasado la liberación de secuestrados por parte de la antigua Farc para conseguir réditos políticos, entre estas, la de la candidata presidencial Ingrid Betancourt.



En una entrevista exclusiva que concedió al programa '10 AM', de 'Caracol Radio', Córdoba dijo que "jamás ha sido capaz de calcular o hacer negocios. Nunca he tenido un puesto importante o un contrato. Me la jugué muy duro por Ingrid".



Además, hizo una serie de graves acusaciones contra la hoy aspirante presidencial de Verde Oxigeno. Indicó que cuando ella estuvo secuestrada por el paramilitar Carlos Castaño, él le contó que Ingrid era "íntima amiga" suya. "Masomenos me dijo que ella era la jefe política de él", indicó.



También dijo que "Ingrid viene (a Colombia) y acaba con todo. Es como la Selección Colombia, cada 4 años aparece y no clasifica. Vino y acabó con la Esperanza, acabó con el doctor De La Calle. Va arrasando con todo el mundo a su lado".



Por otro lado, negó tajantemente todas las acusaciones en su contra, indicando que tanto ella como el expresidente Hugo Chávez estaban muy interesados en la liberación de los secuestrados y que ella trabajó por la liberación de Ingrid.



"El trabajo que hice con todo mi cariño por Ingrid, escasamente lo haría la mamá por ella (...) Hice muchas cosas para la liberación, acordamos de que hubiera una negociación para que Simón Trinidad fuera reclutado en Suecia y viera la liberación de Ingrid", indicó, añadiendo que "con ella nunca tuve una pelea ni una disputa. Trabajé mucho, no me senté a esperar".



Dijo además que iba a demandar a su exasesor jurídico, Andrés Vásquez - a quien, según dijo, no ve hace 11 años - debido a sus declaraciones y a que "hizo contratos usando mi nombre, jamás no me imaginé algo así, mis amigos me decían que no confiara en él".



En la entrevista con 'Caracol Radio' indicó que "no tenía una relación íntima ni con Chávez ni con Maduro, todo eso fue a raíz de las liberaciones. Fui muy amiga con ellos, pero no significa que me acostara con ellos".



Finalmente dijo que teme por su vida y por la de Gustavo Petro. "Yo creo que la ultraderecha me quiere matar, no solamente a mí. Este régimen no se va a dejar quitar el poder así de fácil. No va a ser fácil que Uribe y esta gente dejen el poder", puntualizó.



