Piedad Córdoba, aspirante al Senado por el Pacto Histórico, anunció en la mañana de este martes que llevará su caso a instancias internacionales por lo que ella llama una persecución en su contra en la que vinculó a la embajada de Colombia en Washington.

Para la aspirante al Senado, "está claro", dice, que no se trata de una campaña puesta contra ella de manera individual, sino que obedece a una estrategia para minar al Pacto Histórico, movimiento político de izquierda que lidera Gustavo Petro y que, según varias encuestas, lidera la intención de voto de los colombianos en el camino a la Casa de Nariño.



"Es de público conocimiento que he sido víctima sistemática de persecución política desde mi participación en el Partido Liberal y por mi compromiso irrestricto con la paz y los cambios sociales. Así ha quedado documentado con rigor en mi contribución a la verdad ante la SIVJRNR", señala Córdoba en un documento en el que explica la persecución política en su contra.



En el mismo, describe el proceso de "conspiración internacional" para su extradición en el que estarían involucrados embajadores y funcionarios estadounidenses que, presuntamente, estarían gestando montajes judiciales.



"Se me ofrece un video que involucra entre otros a los embajadores Pinzón y Ordóñez, así como al funcionario estadounidense Michael Kozak, Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, conspirando para mi extradición y la siembra de nuevo montajes judiciales en medio de la actual campaña electoral contra la posibilidad de la victoria de Gustavo Petro", puntualiza.



Precisamente, la actual aspirante al Congreso por el Pacto Histórico, menciona que el partido político del que hace parte está siendo blanco de ataques de diversa índole, y que para la fecha del 10 de febrero recibió mensajes de un funcionario de la embajada de Colombia en Washigthon que le ofreció material con motivo de "falso entrampamiento".



"Mi interlocutor se presenta como Mario Hernández, funcionario consultar, nombre correspondiente afectivamente con el del Ministro Consejero de asuntos económicos y sector privado, hijo del empresario Mario Hernández, referenciado así en la web oficial. Me hace una llamada del número que corresponde al presentado públicamente como el conmutador de dicha embajada", indica Córdoba, quien fue mediadora con las extintas Farc.



