Piedad Córdoba anuncia que se retira de la política

En la tarde de este viernes, la a exsenadora colombiana Piedad Córdoba anunció su retiro de la política, la decisión la tomó después de las elecciones de 2018 y tras sufrir una fuerte depresión en 2019.

Córdoba fue candidata presidencial para las elecciones de 2018, pero el 9 de abril de decidió retirar su candidatura por la falta de apoyo. Según informó, en ese momento, a ella le afectó mucho la falta de apoyo de sectores independientes a los que había acompañado.



De acuerdo con la FM, Córdoba aseguró que el Partido Farc "les prohibió a muchos de sus miembros a que me ayudaran a recoger las firmas", algo que les sorprendió en ese momento.



"Yo me quemé mucho políticamente por esa lucha tan tenaz por que se acabara la guerra. Yo jamás me retiré del Partido Liberal, no volví por el manejo que se le dio, pero yo me dediqué mucho a trabajar con los sectores alternativos", afirmó.



La exsenadora agregó que: "Para mí fue muy duro que, cuando yo requerí el apoyo para la candidatura, todos los sectores alternativos me dieron la espalda, y para mí eso fue un golpe emocional muy fuerte".



Además, expresó que las personas que la estaban asesorando se fueron para la campaña de Gustavo Petro "o sea que estaban en la mía y estaban en la de él".



Fue entonces cuando decidió retirar su candidatura y entró en depresión: "Yo entré en una depresión muy fuerte porque es como si yo hubiera perdido todo el tiempo que había hecho en política, como si hubiera echado por una cañería un prestigio político tan importante como el que yo tenía, que lo hice sin puestos, que lo hice sin contratos, que lo hice a punta de debates en el congreso".



Córdoba dijo que se marginó de todo hasta que terminó recluida en una clínica en La Habana, a finales del 2019: "Perdí el conocimiento durante doce días. Estuve 20 días hospitalizada".



Finalmente, agregó que: "Yo tomé la decisión de retirarme de absolutamente todo (...) Últimamente me han llamado para que participe, que mi voz hace falta, que vuelva. Yo no vuelvo. Aquí la política es muy rastrera. Yo soy una persona que hace política de manera argumentativa".



EL TIEMPO se comunicó con la exsenadora, pero declinó dar declaraciones, por motivos familiares.



