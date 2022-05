Luego de haber sido liberada, la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, le agradeció a la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez por su apoyo durante lo que calificó como un "impasse". Esto después de que la retuvieran en el aeropuerto de Honduras con 68.000 dólares en efectivo sin declarar.



"Agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impasse", escribió.



(Lea también: Piedad Córdoba ya no está retenida y puede abandonar Honduras).

Agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucia Ramirez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impasse. — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) May 26, 2022

Córdoba también le dio las gracias a las autoridades de Honduras. "Las autoridades del hermano pueblo hondureño agradezco el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su oportuna resolución", indicó en su cuenta de Twitter.

A las autoridades del hermano pueblo hondureño agradezco el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su oportuna resolución. — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) May 26, 2022

El Instituto Nacional de Migración de ese país informó que la senadora electa "no posee ninguna restricción de movilidad, por lo que está en total libertad de permanecer o abandonar el país conforme ella lo decida".



Sobre qué pasó con los 68.000 dólares, el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a la agencia AFP que como Córdoba "no pudo justificar o demostrar el origen del dinero, entonces el dinero se queda en Honduras".

Marta Lucía Ramírez indicó que no había nada por agradecer

No he hecho nada por lo cual @piedadcordoba deba agradecer. Nuestro consul en Tegucigalpa, le brindo la atención que se presta a cualquier connacional ,lo cual es función legal de la Cancilleria y no un favor personal. https://t.co/voV3KxfKkD — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) May 27, 2022

Por su parte, la canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, mencionó que no había nada por lo que Piedad Córdoba debiera agradecerle: "No he hecho nada por lo cual

@piedadcordoba deba agradecer. Nuestro cónsul en Tegucigalpa, le brindo la atención que se presta a cualquier connacional, lo cual es función legal de la Cancilleria y no un favor personal".



POLÍTICA