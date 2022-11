Daniel Mendoza Leal, creador de la serie 'Matarife', no debe tener el premio India Catalina. Esta es la conclusión de varios seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez quienes consideran que los organizadores del galardón se lo deben retirar. Las voces en este sentido se han sumado con la decisión de la Corte Constitucional de ordenar al autor rectificar sus graves señalamientos contra el jefe natural del Centro Democrático.

En efecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por Mendoza, creador de la serie Matarife, y la Asociación Creative Bullets en contra de la sentencia T-242 de 2022 que pide rectificar señalamientos sobre el expresidente Uribe.



Se determinó que no existían argumentos claros, precisos, pertinentes o suficientes para aceptar la solicitud de nulidad. En este sentido, Mendoza tendrá que rectificar.



La Corte ya había estudiado el caso y el recurso presentado por el expresidente Uribe en el que demandaba por injuria y calumnia a Mendoza, y decidió mantener la decisión en pie.



La dirigente Margarita Restrepo dijo: "El daño que el señor Daniel Mendoza le hizo al presidente Uribe y a la democracia, es irreparable. Ojalá la justicia haga que pague con cárcel todas sus acciones que rozan con lo criminal".



Este segundo triunfo judicial del expresidente llevó a varios dirigentes políticos a pedirle públicamente al Premio India Catalina que le retire el reconocimiento que le hizo en 2021 a Mendoza por el controvertido video titulado Matarife.



Lo hicieron porque la organización del premio le envió una carta a Mendoza el 17 de agosto de 2022 donde le cuentan que recibieron un derecho de petición donde solicitaban remover de los premios a la serie Matarife en su edición 37, tras el fallo de primera instancia en su contra.



En su momento se argumentó que la organización no le quitó el premio porque el productor y guionista de la serie tenía otra instancia judicial para apelar.



“Compartimos la defensa que en su fallo hace la honorable Corte Constitucional a la libertad de expresión y celebramos la existencia de los recursos legales que nuestra democracia ha creado en su Constitución y sus leyes para reivindicar el buen nombre de las personas. Seguiremos observando el desarrollo de los hechos jurídicos sobrevinientes. De momento, nuestro equipo jurídico ha leído cuidadosamente el fallo y no ha encontrado un mandato legal que obligue a los Premios India Catalina a tomar acción alguna”, se lee en el documento.



El abogado y dirigente del Centro Democrático, Rafael Nieto, escribió en su cuenta personal de Twitter que “les corresponde a los premios India Catalina retirarle el premio que concedió a Mendoza. No se puede premiar ni la mentira ni el delito”.



Jaime Arizabaleta, por su parte, dijo: “si los Premios India Catalina no retiran el premio a esa basura de serie estarían cohonestando con la infamia”.



La abogada y analista política, Ani Abello, afirmó: “Señores, como dijeron que iban a seguir observando el desarrollo de los hechos jurídicos, les informo que la Corte Constitucional dejó en firme la decisión de ordenarle a Mendoza rectificar sus calumnias contra Álvaro Uribe”.



La Corte también le pidió a Mendoza rectificar los señalamientos que hizo contra Uribe en una entrevista con el periodista Hollman Morris para anunciar la serie. En la misma aseguró que el expresidente, según varios testigos, había organizado y ejecutado masacres durante 30 años, apoyado por un aparato organizado de poder que él mismo conformó y expandió gracias a la ayuda de los empresarios, medios de comunicación y los militares. Los señalamientos, según la justicia, carecen de fundamentos.



POLÍTICA