Abecé: Esto fue lo que decidió el CNE en el caso del 'Petrovideo'

Tras la resolución del Consejo Nacional Electoral en la que archiva la investigación contra el senador Gustavo Petro por el escándalo del video en el que se le ve recibiendo dinero en efectivo de un excolaborador, tanto en el mundo político como en las redes sociales se ha desatado un acalorado debate sobre los alcances de esa decisión administrativa.



Desde sus redes sociales, los senadores Gustavo Bolívar, Armando Benedetti e Iván Cepeda coincidieron en asegurar que lo determinado por el CNE es la demostración de un supuesto montaje contra el líder de la Colombia Humana y que la investigación encontró que la plata de las bolsas que recibió Petro era de origen lícito. "Ya se aclaró el tema de la 'bolsa de Petro'. Según el CNE, la plata es legal y se reportó. Se les acabó el tema", trinó Bolívar. Cepeda, por su parte, dijo: "Quedó demostrado que lo único que perseguía el uribismo era lesionar la honra de @petrogustavo".



La decisión del Consejo Electoral no dice que está demostrado que la plata de las bolsas es legal y que fue registrada ante las autoridades electorales. Tampoco señala lo contrario. Lo que indica es que por el tiempo transcurrido -más de 15 años- la autoridad electoral perdió la facultad para investigar el caso.



Resolución del CNE en casos de Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO le presenta cuatro claves de lo que decidió el Consejo Electoral, para que esté bien informado.



¿El Consejo Electoral investigó el caso de la plata del llamado 'Petrovideo'?



No. No hubo una investigación de fondo porque uno de los primeros pasos que dan los encargados es determinar la fecha de ocurrencia de los supuestos hechos electorales, para determinar si frente a los mismos ha operado una especie de 'vencimiento de términos' para que las autoridades actúen.



Esa figura se llama prescripción en materia penal, y caducidad en materia administrativa. Los magistrados recibieron el testimonio que Juan Carlos Montes, antiguo amigo de Petro y quien grabó el video, dio a la Fiscalía. Y allí aseguró que se trataba de plata (unos 20 millones de pesos en efectivo en varias bolsas) para la campaña de Petro del 2006. Por las condiciones materiales y técnicas de la grabación, esa fecha coincide. Y como la ley dice que en estas investigaciones electorales se declara la caducidad tres años después de sucedidos los hechos, el Consejo Electoral optó por declararla y cerrar ese proceso.



¿El Consejo Electoral, al cerrar el caso, dice que la plata de las bolsas era legal y que fue declarada ante autoridades electorales?



No, y no lo podía hacer porque no realizó investigación. La resolución solo señala lo siguiente: "Con relación a la declaración del señor Montes Fernández (a la Fiscalía), no existe consideración alguna que permita tenerla como dudosa en la que a la fecha de ocurrencia de los hechos atañe (...) Bajo estas consideraciones, en lo que atañe al video se declara la ocurrencia del fenómeno jurídico de la caducidad, terminada la actuación administrativa y se ordenará el archivo del expediente".



Los magistrados no hicieron ninguna valoración sobre otras partes de la versión de Montes, quien sostuvo que la de las bolsas era plata que le iban dando para la campaña personas del común, algunas veces con aportes de apenas 5 mil pesos. Tampoco se pronunciaron sobre su explicación del video, que según dijo no fue subrepticia.

¿La plata de las bolsas del 'Petrovideo' era ilegal?



No. Hasta ahora, ninguna autoridad en Colombia ha llegado a esa conclusión. El CNE ya no investigará más, pero el caso sigue en la Corte Suprema de Justicia, que también adelanta una indagación preliminar en relación con el jefe de la Colombia Humana. Esa indagación no ha avanzado, en parte porque el principal testigo, Montes, se fue del país y este hecho ha dificultado ampliar su versión.



¿El Consejo Electoral determinó la legalidad de algunos recursos de la campaña de Petro en el 2018?



Sí. Pero lo hizo en un proceso que nada tenía que ver con el 'Petrovideo', si bien los pagarés que dieron origen a esta investigación los encontró la Fiscalía en el apartamento de Juan Carlos Montes. En este caso, claramente el CNE dice que los recursos de los pagarés fueron legalmente tramitados por la gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2018 y que quedaron debidamente registrados en los libros que fueron presentados a las autoridades electorales.



En este caso sí hubo una investigación formal y los magistrados recibieron varias declaraciones, incluidas las de las personas que prestaron los recursos (cada pagaré era por 50 millones). Lo que demostró la investigación es que se trataba de platas legalmente registradas. "No se encontró irregularidad alguna con respecto al debido reporte de los dos pagarés en lo concerniente a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego para el periodo 2018-2022", dice la resolución.



ELTIEMPO.COM