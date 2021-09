La distante y ahora cercana relación Petro-Piedad Córdoba

En Colombia ha hecho carrera una frase que sintetiza los sorprendentes giros ideológicos de las figuras públicas: “La política es dinámica”. La expresión cabe como anillo al dedo, en esta ocasión, como colofón a la nueva relación entre Piedad Córdoba y Gustavo Petro.



La exsenadora había dicho de manera tajante que jamás votaría por Petro porque es un “mal ser humano”.



“Yo personalmente no voté por él, no votaría por él y puedo decir, casi que con seguridad, que él jamás será presidente de Colombia porque uno no puede elegir un mal ser humano. Uno tiene que elegir a una persona que, independientemente de lo que sea, tenga coherencia, valores, amor patrio y quiera al país”, dijo en 2019 a los medios de comunicación.



Hoy la situación es diametralmente opuesta. “Con gran alegría y total convicción quiero anunciar a todo el país que Poder Ciudadano se suma al Pacto Histórico”, dijo ella.

“A lo largo de estos meses tuve muchas conversaciones que llegaron a consensos y compromisos que hoy nos permiten unirnos para construir una nueva Colombia”, argumentó.

Piedad Córdoba.

La entrada de Córdoba al Pacto Histórico se da por la puerta grande. De hecho, en fuentes bien informadas de este movimiento se dice que entre ella y Margarita Rosa de Francisco está el primer lugar de la lista al Senado.



De hacerse realidad esta versión, sería un capítulo inédito en una relación que en el pasado tuvo un mal sabor por cuenta de las Farc.



Cuando sus militantes estaban alzados en armas, trascendió el rechazo hacia Petro. Incluso se dijo que lo habían declarado un objetivo militar.



Sin embargo, Córdoba, en 2018, vinculó a las Farc con Petro. “Respeto totalmente que ellos hayan tomado la decisión de nombrar como candidato presidencial a Timochenko, quien se retiró a mitad de camino por x o y razón. Respeto también, con toda sobriedad, que ellos hayan tomado la decisión de apoyar a Gustavo Petro. Pero eso no me aparta a mí, jamás, para seguir trabajando porque este país encuentre la paz”.



Petro respondió: “Las Farc ni me han apoyado nunca, ni me apoyan, ni me apoyarán. No se puede hacer política con sentimientos de viudez”, aseveró en la red social Twitter.

Luego se conoció una información en la que supuestamente Petro había hablado con Estados Unidos sobre nexos de dirigentes de izquierda con las Farc.



Petro, en su momento, negó esa versión, pero la herida quedó abierta. “Quedo muy desconcertada porque yo nunca he pertenecido a la guerrilla, jamás he estado en las Farc y no entiendo cuál fue la intención de él (Petro) perjudicarme terriblemente con sus afirmaciones”, dijo ella.



“A mí prácticamente me negaron sin quitarme la visa la entrada a Estados Unidos y yo entiendo que en parte tiene que ver con la tarea que hizo el señor Petro”.



Atrás, ahora, parecen quedar todos estos desencuentros. Hoy ambos se suben a la misma tarima.



La pregunta es: ¿El desembarco de Piedad Córdoba le suma o lo resta a Petro?



Por ahora, ambos se muestran encantados con este paso. Piedad llega al Pacto Histórico a nombre de Poder Ciudadano.

Foto: Twitter @petrogustavo

"Piedad Córdoba, mujer, liberal y negra, bienvenida al Pacto Historico", le dijo él.



“Yo estoy aquí por ⁦Gustavo⁩ y vuelvo a la política por él”, le contestó ella. Luego se abrazaron. ⁦⁦



