Petro y Fajardo se descalifican por propuestas económicas

Los aspirantes presidenciales Gustavo Petro y Sergio Fajardo suman varias horas enfrascados en una agria discusión por el hipotético manejo que cada uno le daría a la economía del país, en general, y a una posible reforma tributaria, en particular.



El enfrentamiento empezó este domingo cuando el senador de la Colombia Humana aseguró: “Si somos gobierno, nuestra reforma tributaria le subirá impuestos solo a 4.000 personas”.



Entonces llegó la respuesta del exgobernador de Antioquia, quien tildó la propuesta de “un ejemplo patético del populismo facilista”.



Luego vino la réplica del dirigente del Pacto Histórico contra el también líder de la Coalición de la Esperanza: “Sergio, ¿no pensará usted subirle impuestos a una clase media ya derruida, o peor aún, a los pobres?”, preguntó.



Y argumentó: “4.000 personas dejaron de pagar impuestos por 15 billones al Estado desde el año pasado y podrían pagar 40 billones anuales adicionales en una propuesta de justicia tributaria”.



Fajardo previamente le había dicho: “Pensar que el problema tributario y, por ende, la construcción de una verdadera estructura de protección social se resuelve con solo subirle los impuestos a 4.000 personas en un país de 50 millones de habitantes es un ejemplo patético del populismo facilista”.



Petro le había dicho: “Son las personas más ricas de Colombia, y los impuestos que propongo subirles no son a su patrimonio productivo, sino a su patrimonio improductivo”.



“Es así como podemos restablecer el grado de inversión y financiar los derechos fundamentales de la población”, agregó el candidato de izquierda.



En el debate entraron simpatizantes de cada uno de los aspirantes a la presidencia.



Así, por ejemplo, el senador Wilson Arias, del Polo Democrático y miembro del Pacto Histórico, le dijo a Fajardo: “Entonces tienes supina ignorancia en tributaria y no conoces de nuestros súper súper ricos. Estudia”.



En las encuestas que se han hecho hasta ahora, Petro y Fajardo ocupan los primeros puestos en intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2022.



Eso explica la dura competencia en la que han entrado. Tradicionalmente mesurado en sus opiniones, Fajardo ha ido subiendo el tono para dirigirse a su rival.



Hace unos días, para citar un caso, le dijo: “Dueño del conocimiento, poseedor de la verdad, rey de la justicia y vocero de la sabiduría”.



En ese momento, el exgobernador de Antioquia incluso fue más allá al calificar al exalcalde de Bogotá: “Petro, iluminado, librepensador”.



El dirigente de izquierda respondió: “Yo soy librepensador, Sergio, pero no bobo”.



“Detecto las campañas de desprestigio y el intento de parte de ustedes de hacernos parecer extremistas cuando, ni más ni menos, defendemos y luchamos por la democracia”, le replicó.



“Nuestra posición contra Duque y Uribe se debe a la defensa de la democracia, que no separamos de la justicia social y ambiental”, le argumentó Petro.



“Eso no se llama extremismo, se llama el siglo XXI, del que queremos que nuestro país haga parte”, le aseguró.

Un tema fundamental

El enfrentamiento en este caso, sin embargo, tiene un elemento coyuntural. La discusión de la reforma tributaria es uno de los temas más sensibles de la actualidad.



De hecho, Colombia vive un estallido social que se inició el 28 de abril en protesta por el proyecto de reforma tributaria que en su momento llevaba al Legislativo el entonces ministro Alberto Carrasquilla.



El contenido del proyecto, sin embargo, no gustó y encendió una explosión social que aún tiene fuertes choques en las calles, sino que produjo un terremoto político con réplicas sonoras: el Gobierno tuvo que retirar el proyecto, el ministro se cayó y la agenda de discusión pública cambió.



Desde entonces, el tema de más actualidad es qué hacer para satisfacer los reclamos de las personas que se manifiestas en las calles.



Unos reclamos que, naturalmente, pasan por la construcción de una sociedad mejor para todos en el ámbito económico.



De ahí, la importancia de saber qué están pensando quienes pueden suceder al presidente Iván Duque al mando del Estado.



