Petro y Fajardo exigen justicia en caso de la niña de Popayán

Gustavo Petro y Sergio Fajardo exigieron, por separado, la pronta y absoluta claridad en el caso de la menor de edad que se quitó la vida después de haber sido detenida y, según un testimonio atribuido a la niña, fue abusada sexualmente.

Gustavo Petro, senador y candidato presidencial.

"El abuso sexual cometido sobre una menor de edad y su posterior suicidio implica la renuncia del director del Esmad y la Policía Nacional", escribió Petro en su red social Twitter.



La denuncia fue puesta en conocimiento por defensores de derechos humanos de Popayán que están exigiendo respuestas urgentes respecto a este caso.



"Es insostenible que estos funcionarios públicos sigan en funciones. La reestructuración profunda de la policía es una prioridad del país", argumentó el dirigente de la Colombia Humana.

"Dejemos de pretender que acá no pasa nada y que podemos ver fútbol en paz. Mientras insisten en hacer creer que todo está bien, llegan cada día más denuncias de violencia sexual de la Policía. Los casos de varias menores en Popayán son inaceptables y no pueden quedar impunes", aseguró por su parte el exgobernador de Antioquia y también aspirante a la Presidencia, Sergio Fajardo.



"Necesitamos una Policía con espíritu crítico y capacidad de reformarse. Presidente Duque, ministro Molano y general Vargas promuevan el cambio. El camino es reconocer los problemas y recuperar la confianza. La gente necesita sentirse protegida por la fuerza pública, no agredida", argumentó Fajardo.



Los dos líderes políticos que mantienen una abierta distancia coinciden en la urgente necesidad de reestructurar la Policía, en momentos en que esta fuerza es cuestionada por evidentes y graves abusos de parte de algunos de sus miembros en la protesta social.

Sergio Fajardo, excandidato presidencial

En el texto que circula en redes sociales y que se le atribuye a la joven, se lee que fue detenida por cuatro hombres mientras se dirigía a la casa de un amigo y que no estaba participando de las marchas. Hay varios videos que, en efecto, muestran el momento cuando la niña es conducida por agentes.



"Lo único que hice fue esconderme detrás de un muro y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. En el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban quitando el pantalón", dice en el testimonio la menor.



"Casi les da un mal cuando revisaron los documentos y se dieron cuenta de que soy hija de un policía", añadió.



Horas después, la familia informó que la joven se quitó la vida.



Ante esto, el brigadier general Ricardo Augusto Alarcón, comandante de la Región de Policía 4, señaló que la joven nunca pisó instalaciones policiales, ni fue abusada por policías, como lo indica la denuncia. Calificó la denuncia como "aparte de falsa, vil y ruin".



"Una vez se realiza el procedimiento por parte de unidades policiales la menor es trasladada a las instalaciones de la URI de la Fiscalía", señaló el oficial, y añadió que una vez se constató que era una menor se contactó a sus familiares y fue "entregada en óptimas condiciones a su abuela materna".



Se espera el dictamen de Medicina Legal para conocer las causas de la muerte de la joven.



