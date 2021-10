Peñalosa conminó a Petro a abandonar la política y lo retó

Enrique Peñalosa tiene una certeza. Está seguro que Gustavo Petro no dejó activa la licitación del metro subterráneo para Bogotá, en donde ambos fueron alcaldes. Tan convencido está que le reiteró su reto al dirigente de la Colombia Humana. “Si él demuestra que efectivamente dejó la licitación andando, yo renuncio a la política. Pero si no puede demostrarlo, que renuncie él”.



En las últimas horas, Peñalosa, también aspirante a la presidencia por el centro derecha, fijo en su cuenta de Twitter un vídeo en el que afirma: “Si Gustavo demuestra que dejó la licitación del metro subterráneo andando, yo renuncio a la política. Ese proyecto no estuvo ni remotamente cerca de comenzar licitación. Ni siquiera tuvo el análisis de beneficio/costo aprobado en Planeación.”

(Lea también: 'Estoy totalmente tranquilo': Peñalosa sobre los papeles de Pandora).



Luego, en la mañana de este jueves, añadió “Petro no dejó la licitación del metro subterráneo y le faltaban varios pasos para poderla abrir. Y así es Gustavo con tantas otras cosas. Hablar, hablar, hablar y no hacer.



Así se vive un round más que en el ciberespacio libran dos de los hombres que quieren suceder al presidente Iván Duque en la Casa de Nariño a partir de este 7 de agosto de 2022.



(Le puede interesar: Continúa rifirrafe entre Petro y Peñalosa por sus gestiones como alcaldes).

Si Gustavo demuestra que dejó la licitación del metro subterráneo andando, yo renuncio a la política. Ese proyecto no estuvo ni remotamente cerca de comenzar licitación. Ni siquiera tuvo el análisis de beneficio/costo aprobado en Planeación. https://t.co/i1A66dvw1v pic.twitter.com/P5UR9IxeVK — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) October 6, 2021

Con estilos diametralmente opuestos y concepciones muy distintas en sus programas de Gobierno, la discusión se ha agudizado alrededor de los diseños de la primera línea del Metro de la capital.



El primero fue Peñalosa: “Contratamos Metro elevado, más agradable para pasajeros, porque expertos internacionales lo recomendaron. Además del Metro, contratamos troncales Transmilenio nuevas. Gustavo habla, pero no contrató ni Metro, ni troncales”.



“Acabaste con el Metro. No existe experto internacional de valía que se le ocurra sacrificar ciudades densas con metros elevados. Pusiste en la FDN a tu socio comercial en los paraísos fiscales, para que te avalara la destrucción del proyecto metro subterráneo”, pasó a la ofensiva el senador y líder de Colombia Humana.



(Le recomendamos leer: Pulso entre Gustavo Petro y Enrique Peñalosa por tranvía).

Si hubieras continuado la licitación del metro subterráneo que te dejé y no hubieras suspendido las troncales de tranvías, si no hubieras echado los médicos y médicas que iban a los barrios, hoy serias el candidato presidencial más fuerte y Bogotá sería mejor, yo votaría por ti — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 5, 2021

Ante semejante señalamiento, Peñalosa dijo: “Mi trabajo en últimos 20 años, exceptuando alcaldía, ha sido en el exterior, asesorando y dictando conferencias en ciudades de Asia, América Latina, África y Australia. No saco dinero de Colombia, sino que traigo a Colombia lo que gano con mi trabajo. En todo siempre he cumplido con la Ley”.



“A diferencia de Gustavo Petro, que solo sabe de política, he trabajado en el sector privado y me enorgullece como colombiano que en cientos de ciudades del mundo me hayan contratado para asesorar o dictar conferencias remuneradas”, argumentó.



“Si hubieras continuado la licitación del Metro subterráneo que te dejé y no hubieras suspendido las troncales de tranvías, si no hubieras echado los médicos y médicas que iban a los barrios, hoy serías el candidato presidencial más fuerte y Bogotá sería mejor, yo votaría por ti”, contestó Petro.



(Además: 'Era imposible mover un milímetro': Peñalosa sobre Los Héroes).

Si demuestra que dejó hecha licitación del metro, yo me voy FACEBOOK

TWITTER

Para Peñalosa esto no es cierto y le puso el reto.



Ante esto, Petro, quien encabeza las encuestas en la intención de voto para las elecciones, le dijo:



“La estructuración de la licitación del metro subterráneo, fue abierta con el gobierno de Santos. El ministro Cárdenas la suspendió en carta pública porque usted ganó y su decisión fue hacer otro proyecto. Así han suspendido durante 8 años la licitación del metro subterráneo”.



“De paso le avalaron el otro proyecto en la FDN agencia que el gobierno nacional designó para estructurar su otro proyecto, Peñalosa, gracias a que nombraron en los directivos de la agencia a su socio comercial en los paraísos fiscales”, le dijo el líder de izquierda a su rival.



(Siga leyendo: Secretario de Movilidad de Bogotá le responde a Peñalosa por la ALO Norte).



POLÍTICA