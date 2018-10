La ‘ayuda’ a Petro para no quedar inhabilitado por sanciones fiscales

En los últimos días, Gustavo Petro ha vuelto a ser noticia. Una posición de la Corte Constitucional respecto a sanciones fiscales fue la razón para que el senador volviera a estar en el ojo público.



Según una decisión del alto tribunal, quienes tengan condenas fiscales no pueden acceder a cargos públicos y Petro tiene varios líos de este estilo. Sin embargo, también tiene algunas posibilidades para librarse de una inhabilidad.

La situación

Mientras fue Alcalde de Bogotá (2012-215), el ex candidato presidencial fue multado por la Contraloría Distrital por el manejo de las basuras y por subsidios “antitécnicos” en tiquetes de Transmilenio en horas Valle.



La multa de ambas sanciones asciende a los $300.000 millones.



La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, también multó a Petro por el tema de las basuras. La sanción, en la actualidad, es de $580 millones.

Subsidios “antitécnicos” en tiquetes de Transmilenio en horas Valle, Petro fue sancionado por la Contraloría de Bogotá. Foto: Rafael Jaller / EL TIEMPO ZONA

¿Cómo lo afectan?

La posición de la Corte haría que Petro perdiera su posición de senador y fuera inhabilitado, pero las multas están suspendidas por medidas cautelares, por lo que mantiene su curul.



En el caso de la sanción fiscal por los subsidios de Transmilenio, David Andrés Murillo, abogado y consultor e investigador en derecho constitucional y actualidad política, explicó que esta se encuentra en un análisis de lo contencioso administrativo.

Posibilidad de inhabilidad

Según el abogado Murillo, si el tribunal de lo contencioso administrativo determina que el juicio fiscal a Petro es válido, el senador podría quedar inhabilitado por la misma Constitución y el código disciplinario colombiano.



“El derecho interno del país estipula que quien no pague una sanción fiscal quedará inhabilitado y no podría ni siquiera postularse a cargos públicos”, agregó.



No obstante, resaltó el experto, ese mismo derecho interno sería un problema para una posible inhabilidad, pues “Colombia se obligó a respetar unas disposiciones internacionales".

Ayuda para Petro

Para Murillo, el senador tendría dos caminos que le servirían para evitar una inhabilidad. Por un lado, el estatuto de la oposición, al que accedió por haber sido segundo en la carrera a la Presidencia de la República.



Por el otro, el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el tema que debe respetar por disposiciones internacionales.



“Ese artículo establece que se pueden regular las inhabilidades y limitar el ejercicio político siempre y cuando sea por juicio y sentencia de tipo penal (juez), no fiscal (ente de control)”, resaltó.

Petro podría recurrir al derecho internacional para ser inhabilitado. Foto: Luis Robayo / AFP

Pero, ¿por qué Colombia tiene que ceñirse a eso? “Porque se comprometió a respetar los derechos de la Convención y a que si su ordenamiento jurídico no estaba conforme con esos derechos, los adecuaría. ¿Cómo? A través de reformas constitucionales o legales”, complementó.



Según comentó Murillo, por pertenecer a la Organización de Estados Americanos (OEA), el país pertenece al Sistema Interamericano y a la Comisión Interamericana, la cual fue ratificada y, de paso, se dio un sometimiento a la Convención y a la Corte Interamericana.



“Si llegara a ser inhabilitado, lo que va a ocurrir es que Petro recurriría al Sistema Interamericano, apelando al artículo 23 de la Convención, pedirá medidas cautelares y a Colombia la podrían condenar si se mantiene la incongruencia entre su derecho interno y esa disposición internacional”, sostuvo.



Finalmente, dijo Murillo, esas condenas al país podrían ser desde “adecuar su derecho interno a la Convención, que modifique la Constitución, y reparación y restitución de derechos a Petro”.



