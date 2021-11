Gustavo Petro se reunió con el registrador Alexander Vega

Esta mañana el senador Gustavo Petro se reunió con el Registrador Nacional, Alexander Vega, en un grupo de reuniones que hará la Registraduría Nacional con todos los partidos políticos, de cara a las elecciones del próximo año.



EL TIEMPO supo que la reunión fue alrededor del manejo que va a haber en los comicios, por parte de la Registraduría. El Registrador le explicó al senador y líder de Colombia Humana cuatro partes del proceso: 1.) Cómo será la adquisición del servicio de software, 2.) Cómo será la auditoría que van a poder hacer los partidos políticos de ese software, 3.) Cómo será el tema de la observación internacional que vigilará las elecciones y 4.) La depuración del censo electoral.



El encuentro se dio tras la polémica desatada por el Registrador, tras la dura respuesta que le dio a la petición que le hizo la oposición pidiendo garantías para las elecciones del próximo año. "El que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse", dijo Vega, causando un malestar general en los partidos políticos de oposición.



De hecho, el pasado 5 de noviembre un grupo de simpatizantes de Colombia Humana hizo un plantón frente a la Registraduría Nacional, pidiendo la destitución del Registrador.



Tras la polémica, Vega solicitó reunirse con el líder de la oposición y candidato presidencial, Gustavo Petro. Esto con el fin de “tratar de calmar un poco las aguas, sobre todo con la oposición” y dialogar sobre las garantías que efectivamente tendrá el proceso electoral en 2022.



Por esto, Vega le mostró al senador en la reunión que mantuvieron que están dadas las garantías, pues la misión de observación electoral, solicitada por la oposición, será garantizada, según él, por "la Registraduría y el Consejo Electoral", con participación adicional de "la OEA, el Centro Carter y la Unión Europea".



De igual manera, el Registrador le contó que se está avanzando en la adquisición del Software para el conteo de votos.



El Registrador Alexander Vega Rocha y el director del Dane Juan David Oviedo, Foto: Registraduría

“En el caso del software de escrutinio, se abrirá licitación pública para la compra de software de escrutinio que fue una orden del Consejo de Estado. (...) ¿Qué quiere decir eso? Que le estábamos dando garantías a todas las fuerzas políticas", dijo Vega el pasado 26 de octubre en sus polémicas declaraciones en respuesta a la oposición.



Finalizada la reunión, Gustavo Petro se pronunció, asegurando que

¿Qué había dicho Petro sobre un posible fraude electoral?



De acuerdo con Gustavo Petro, a quien las últimas encuestas nacionales dan como ganador indiscutible, podría darse fraude electoral de dos maneras.



La primera por el software de conteo de votos, el cual, según él, no ha sido cambiado. "El software que no ha sido cambiado a pesar de que la máxima instancia de la justicia contencioso administrativo lo ordenó, porque detectó su vulnerabilidad para producir alteraciones y cambiar los resultados electorales pues no se ha producido ese cambio y por ahí hay otras formas de fraude”, indicó el senador.



El Consejo Electoral está integrado por representantes de los partidos políticos que su inmensa mayoría compiten contra nosotros.



Esa parcialidad política, es de hecho una falta total de garantía electoral democrática



Es por ello que nos negó la personería jurídica durante años — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2021

La segunda es por el proceso electoral en los consulados, en los cuales, según él, los jurados de votación son "funcionarios del gobierno" que "hacen fraude en los consulados".



"¿Cómo consiste ese fraude? Meter los votos en la urna y después llenar el formulario de asistentes (...) tienen una base de datos que viene de la Registraduría donde hay unos personajes con sus cédulas que ellos llenan en una planilla y entonces quienes entregan esas planillas saben que esas personas con sus cédulas no van a votar en ninguna otra parte”, aseguró Petro.



