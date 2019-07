El guiño de Claudia López a Sergio Fajardo que molestó al petrismo

La relación entre Claudia López y Gustavo Petro, quienes fueron aliados durante la segunda vuelta para las elecciones presidenciales, parce estar más fría que nunca.

La distancia comenzó esta semana cuando el senador y jefe de la Colombia Humana anunció que no acompañará la candidatura de López para la alcaldía de Bogotá. Argumentó que no podía apoyar a alguien “que no sea capaz de defender” el metro subterráneo.



Pero la situación de hizo más evidentes después de que este jueves Claudia López estuvo acompañada por Sergio Fajardo, y otros líderes políticos de centro e izquierda, en la inscripción de su candidatura.



Petro nunca le ha perdonado al exgobernador de Antioquia que no se unió a su campaña para la segunda vuelta presidencial del 2018. De hecho, ha dicho en varias oportunidades que por culpa de Fajardo perdió contra el candidato del uribismo, Iván Duque.

Este antecedente es la principal razón por la cual el petrismo se molestó cuando López le hizo un guiño a Fajardo durante la inscripción de la candidatura.



“Me acompaña no solo un gran amigo de la vida, sino un exalcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, futuro presidente de Colombia, sin duda”.



Y el petrismo arremetió contra Claudia López y Sergio Fajardo.



Según el senador Gustavo Bolívar, quien es el escudero de Petro en el Congreso, esa afirmación “acabó con cualquier posibilidad de unión”.



Agregó que Claudia “quiere es utilizar la alcaldía de Bogotá para proyectar la presidencia de Fajardo en 2022. “Ni de riesgo apoyamos un hombre comprometido con los grupos económicos, que con su egoísmo facilitó el regreso de Uribe al poder”, dijo Bolívar.



Petro aprovechó no solo para recriminarle a López su afirmación. También arremetió contra Fajardo.

El responsable político del desastre de Hidroituango ahora se vuelve el responsable político del metro elevado de Peñalosa.



“El responsable político del desastre de Hidroituango ahora se vuelve el responsable político del metro elevado de Peñalosa. Bogotá tiene la posibilidad de decidir”, trinó Petro.



En otro trino, acompañado por una fotografía de Fajardo, López, Jorge Robledo, entre otros, dijo que “querían que la Colombia Humana no pasara a la segunda vuelta” y que “los cambios reales les disgusta”.

Mientras Fajardo guarda silencio, López solo le respondió a Gustavo Bolívar: le dijo que “no se ponga celoso”.



