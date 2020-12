Petro se disculpa en privado de una acusación pública

Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana y seguro candidato a la Presidencia, se excusó en privado de una grave difamación hecha en público en contra de la Secretaria de prensa del Presidente Santos, la periodista Marilyn López Forero.



El dirigente de izquierda le envió una carta a López en la que le dice:



“Efectivamente no poseo las declaraciones textuales del señor García Morales donde hace los señalamientos en concreto como lo expresé en varias intervenciones y declaraciones en medios de comunicación y espacios de los cuales he participado, con lo anterior, le presento excusas, de manera personal y pública a usted, por este hecho que corresponde a una mala información entregada por uno de mis asesores y por tal motivo me retracto de las afirmaciones realizadas donde hago mención a su nombre”.



Esta respuesta de Petro se produjo después de cuatro derechos de petición que le hizo la periodista para que limpiara su nombre de una grave acusación contra ella.



En estos, López Forero le dice que el 10 de septiembre de 2019 en debate de control Político en televisión señaló que ella fue beneficiaria del caso de corrupción de Odebrecht:



“La prensa jugó ese papel, todos sabemos hoy por la confesión de García Morales, a partir de sobornos a la prensa, quienes aparecen en las confesiones que ya estos ex funcionarios han entregado (…) Marilyn Lopez, que era jefe de comunicaciones del partido liberal y que trabaja no sé si a la fecha en la Presidencia de la República (...)



López Forero le dice que de forma respetuosa decidió recurrir al derecho Constitucional para solicitarle de forma expresa “que se sirviera allegar el medio probatorio que Usted señala públicamente que tiene para asegurar que realicé una conducta prohibida en el ordenamiento Colombiano”.



"En dicho escrito también le solicité que de no existir los medios probatorios se retractara públicamente de lo dicho porque de lo contrario estaría actualizando un daño mi buen nombre y honra".



Petro, sin embargo, ahora acepta que no tiene pruebas. Y le dice en su misiva privada que le "expresa respeto a su labor".

La periodista Marilyn López durante un encuentro del Presidente Santos con Su Santidad. Foto: Archivo particular

En medio de ese debate de control político en el Senado sobre la corrupción de Odebrecht, el senador de Colombia Humana reveló varios nombres de los comunicadores que, según él, supuestamente habrían recibido dineros de la empresa brasileña con el fin de “atacar” a los competidores de la multinacional.



Entre otros también mencionó al de Ángela María Calderón Fernández, conocida por ser relacionista pública y periodista en instituciones como la Gobernación de Cundinamarca y en la Presidencia de la República.



Ella en su momento, se pronunció a través de un comunicado: "No podemos seguir callando ante las aseveraciones mentirosas e irresponsables que el señor Gustavo Petro viene haciendo continua y sistemáticamente contra colombianos que, como en mi caso, siempre hemos actuado con total transparencia en el ejercicio de nuestras actividades profesionales".



Posteriormente y como resultado de una conciliación en la Corte Suprema de Justicia, Petro se retractó de las afirmaciones hechas en el Congreso el 10 de septiembre de 2019 contra la periodista Calderón.



"Me retracto de los señalamientos hechos por mí (...) en el sentido que la periodista Ángela María Calderón Fernández no recibió sobornos ni obtuvo contratos de la firma Odebrecht. En consecuencia, pido excusas públicas por el agravio que pudo haber sufrido por dichas manifestaciones mías", señaló Petro en la Plenaria del Senado.



Ahora, sin embargo, de la inocencia de López Forero se limitó a una carta que ella puso en sus redes sociales.

