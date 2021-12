Gustavo Petro reconoció que hubo un error interno en el Pacto Histórico en la conformación de las listas al Congreso que provocaron la molestia de la lideresa Francia Márquez, quien evalúa dejar la coalición al sentirse “maltratada”.



“Francia Márquez tiene toda la razón a su reclamo”, dijo Petro. “El colegio electoral del Pacto se voló el renglón étnico. Lo hizo por contradicciones internas de los partidos, pero supeditó un principio general: la inclusión de la diversidad étnica de Colombia”, agregó.



Petro, sin embargo, también salió en defensa de la lideresa Isabel Cristina Zuleta, candidata al Senado, quien se declaró negra lo que, a su vez, generó sorpresa para Francia Márquez.



“Elegí ser negra”, dijo la aspirante al Congreso en sus redes sociales. "Mis antepasados indígenas, blancos y negros, elegí ser negra", aseguró. "Heredé no sólo mi cabello sino la fuerza para defender a los míos. El ambientalismo popular nunca deja de lado la lucha en contra de la discriminación y el patriarcado", argumentó.



Muy bien @petrogustavo felicitaciones por esta decisión. Usted decidió honrar sus acuerdos con aliados políticos.

Nosotros seguiremos honrando la palabra con el País. https://t.co/81Ht0fjDyW — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) December 21, 2021

“Isabel puede reconocerse como una mujer negra, tiene todo su derecho y nadie le va a negar ese derecho a reconocerse y autodeterminarse como una mujer negra, pero ella no ha liderado la lucha del pueblo negro”, le respondió Francia Márquez.



Ante este dilema, salió él en defensa de ambas. “Isabel tiene la razón”, dijo Petro, “tiene raíces negras, como muchos de nosotros, y es una gran líder femenina protectora de la naturaleza, el agua, y la lucha contra la corrupción”.



“Me quedo al lado de Francia y de Isabel Zuleta. Me quedo al lado del Pacto Histórico”, añadió.



El dirigente de izquierda dijo, además: “Exijo respeto a estas enormes mujeres y lideresas sociales”.



Francia Márquez lanzó su candidatura presidencial junto al Pacto Histórico. Foto: Twitter: @RoyBarreras

Petro, sin embargo, ve en esta situación interna del Pacto Histórico la mano de la extrema derecha.



“Dejen algunos de ustedes, de caer en las trampas que las redes de la extrema derecha les tienden para dividirnos. Nuestras redes son de seducción, argumento y afectos, no son del odio”, agregó.



“Para quien, desde una supuesta posición progresista, ha dicho que una persona con raíces en varias etnias no puede elegir una condición étnica, como bien lo pregunta el censo nacional, cae en la idea de la raza pura, que no existe y que solo sirve como base a los fascismos”, aseguró.



Ante esta situación, Francia Márquez entregó su versión a EL TIEMPO. Este diario le preguntó: "¿Cree que les pusieron conejo?"



"Yo no sé si conejo o no, yo sólo sé que estoy en una puesta en la que la palabra se honra y yo creo en la palabra porque me enseñaron a creer en la palabra. El punto es que los que estaban definiendo la lista, que hacen parte del colegio electoral, no cumplieron, no entraron la palabra en términos de la participación étnica", respondió Francia Márquez.

