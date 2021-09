Con Petro volvieron las manifestaciones políticas a la calle

Con la masiva manifestación de este fin de semana en Barranquilla, Gustavo Petro dio la largada en la práctica a su campaña electoral en busca de la presidencia y sus simpatizantes volvieron a encontrarse masivamente en la calle, después de los severos confinamientos en el país impuestos por la pandemia del covid.

Además de la manifestación, en la que se usó una tarima en forma de P que el aspirante explicó era “con la P de Patria, de Paz, de Pueblo, de Pacto, de Petro”, tuvo encuentros con dirigentes liberales.



“Liberales libres deciden ingresar al Pacto Histórico en el Atlántico: Antonio Vallejo, Emilio Lébolo, Bolívar Acuña, Edith Camerano, Adelina Covo, Martha Ucrós, Ana Simanca”, entre otros informó él.



Asimismo, el dirigente de izquierda se reunión en la ciudad con el colectivo “Barras colombianas por la convivencia". De este forman parte, según contó, "dirigentes de las barras futboleras" de todo el país.



“El barrismo social es un instrumento de organización e inclusión económica y social de las juventudes populares barriales. Barranquilla”, aseguró.



Al hablar de la moción de censura contra la hoy exministra de las TIC, Karen Abudinen, Petro reconoció que esta es “una sanción que no necesariamente se ejerce cuando alguien está en el cargo, también es una sanción a posteriori”.



Y ante sus seguidores, dijo que “el problema fundamental hoy ya pasa a que no nos vayan a ‘abudinear’ las elecciones, ahí está el problema central”, exclamó.



En el primer acto oficial de su movimiento, el también senador estuvo acompañado de aliados como Armando Benedetti y Gustavo Bolívar.



La manifestación se realizó en la Plaza de la Paz, una de las más emblemáticas de Barranquilla. Este fue el primer acto oficial del Pacto Histórico, la coalición con la que buscará la Presidencia en 2022.



La cita, que comenzó en horas de la tarde, fue convocada por el senador Armando Benedetti.



En su intervención, que se dio sobre las 6:30 p.m., Petro se refirió a las cadenas de WhatsApp que se difundiero en la antesala del evento.



“Dijeron que aquí se iban a reunir personas que venían de África, de Haití, que los traíamos de Panamá. No, aquí se reúnen los barranquilleros y las barranquilleras”, dijo Petro.



Petro arribó a la Plaza de la Paz a las 6:30 p.m. “Nosotros estamos haciendo un pacto con la paz, si lo quieren así con el Jesús que prefiere a los pobres, con el pueblo, eso es el 'Pacto Histórico', un pacto con la historia y con el pueblo de Colombia”.



Dijo en un discurso en el que subrayó que él no esta ateo, en una clara referencia a Alejandro Gaviria, otro de los aspirantes a la presidencia.



El senador agregó que “el pacto por la paz no se firma en mesas, entre personas armadas y uniformadas que se han matado entre sí, es importante, pero no es la verdadera paz. En la historia de Colombia casi siempre que se firma un acuerdo de paz continúa la violencia, continúa la guerra”.



Asimismo, Petro mencionó que “la paz real, definitiva, permanente solo puede construir la sociedad misma, el pueblo, en medio de la convencía. Eso significa la verdadera paz”.



En su camino a la búsqueda de la presidencia, Petro ha ido consolidando el movimiento que llama Pacto Histórico.



Este, a su vez, ha sumado a movimientos políticos como Colombia Humana, el Polo Democrático y el Mais. En esa coalición también han confluido figuras como la lideresa social Francia Márquez, la precandidata del Mais, Arelis Uriana, y aliados como el senador Roy Barreras.



POLÍTICA