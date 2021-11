Petro responde a críticas sobre arribo de Luis Pérez al Pacto Histórico

El precandidato presidencial Gustavo Petro respondió rebelión en el Pacto Histórico por el posible desembarco al movimiento político del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez.



"El pacto histórico es entre diferentes, si no, no es Pacto", aseguró el congresista.



Quien además agregó que no se trata de la construcción de un partido político, "sino una forma de gobernar donde es imprescindible el acuerdo sobre lo fundamental que garantice realmente los derechos esenciales de las personas".



Petro además expresó: "Si el pueblo vota por mi mayoritariamente en el 2022, estará dando un mensaje y un mandato: no solo el inicio de un verdadero cambio del país sino el comienzo de un momento excepcional de Perdón Social. No ganaremos para iniciar una nueva guerra sino para acabarla definitivamente".

Isabel Cristina Zuleta, Luis Pérez. Foto: Archivo particular

El precandidato puso el ejemplo de cuando Antonio Navarro Wolf, ex integrante de la guerrilla del M19, pactó con un Álvaro Gómez Hurtado, político de tradición conservadora, la nueva Constitución Política de 1991.



También dijo: "vimos a un Santos, el exministro de defensa de Uribe, darle la mano a las Farc". "He propuesto una gran convergencia del liberalismo con el progresismo bajo la tesis de continuar, en las condiciones del siglo XXI, la "Revolución en marcha" y aplicar la Constitución de 1991", aseveró.

