Gustavo Petro justifica la llegada de Luis Pérez al Pacto Histórico

El precandidato presidencial Gustavo Petro respondió este martes a la polémica que ha suscitado la llega de Luis Pérez al Pacto Histórico, la coalición de la izquierda y sectores alternativos para las elecciones de 2022. Lo hizo a través de varios tuits en su cuenta oficial.



"Decir que al Pacto Histórico no entran quienes hayan sido uribistas es excluir (a) la mayoría de la población", escribió el actual senador. "Los cambios políticos son exactamente eso, que las personas puedan variar apreciaciones anacrónicas y transformarlas en progresistas".



En otro tuit, Petro señala: "En el caso de Luis Pérez, jamás encontré su nombre en mi investigación sobre el paramilitarismo en Antioquia". Y agregó que Pérez "no está sindicado de actos de corrupción".



El precandidato reconoció que tiene "distancia con el planteamiento de seguridad" de Pérez, pero manifestó que espera que "pueda ser debatida mi posición y la de él en un buen foro de debate público".



En últimas, Petro ratificó su "disposición plena a una convergencia entre el liberalismo y el progresismo".



Luis Pérez, exgobernador de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

La polémica se desató luego de que se conociera que el exgobernador Luis Pérez estaría muy cerca de unirse de manera oficial al Pacto Histórico.



Todo comenzó hace unos días, cuando Petro compartió un video en el que Pérez cuenta que le pidió al Partido Liberal que se sumara a la consulta de esa coalición en marzo, pero el expresidente César Gaviria lo rechazó.



Luego, este lunes se conoció una fotografía en la que aparece Pérez en compañía de Isabel Zuleta, líder del movimiento Ríos Vivos y precandidata al Senado del Pacto Histórico en Antioquia; Aldo Cadena, exsecretario de Salud de Petro; Fernando Henao, precandidato del Partido Liberal a la Cámara de Representantes, y Luis Eduardo Parra, abogado de Petro.



La fotografía fue publicada en la cuenta de Twitter @LiberalSinVetos, la cual promueve una alianza entre el Partido Liberal y el Pacto Histórico. El fin de ese encuentro, según la publicación, fue "juntar fuerzas liberales y progresistas".



Pero la noticia no cayó nada bien en las filas de esa coalición. Varias voces han manifestado su rechazo a la posible llegada de Pérez, pues aseguran que se trata de un político cercano al uribisimo ("No he sido uribista, pero sí he sido amigo de Álvaro Uribe, es una cosa muy diferente", le dijo a El Colombiano) y a quien, además, se le ha atribuido participación en la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín cuando era alcalde. Operativo que el propio Petro ha cuestionado varias veces.



Luis Eduardo Parra, Luis Pérez , Aldo Cadena, Isabel Zuleta y Fernando Henao. Foto: Archivo particular

Entre las voces de rechazo están el precandidato presidencial Camilo Romero, recién llegado al Pacto Histórico; el senador Iván Cepeda; el periodista Jorge Rojas, quien fue secretario de Integración Social de Petro; la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco, quien mostró su afinidad con ese movimiento, entre muchas otras.



Este martes, más temprano, el senador Gustavo Petro justificó la llegada de Pérez a esa coalición con ejemplos. "Vimos a un Navarro pactar con un Álvaro Gómez el camino de la nueva Constitución. Vimos a un Santos, el exministro de defensa de Uribe, darle la mano a las Farc", escribió.



Y fue enfático en que: "el Pacto Histórico es entre diferentes, si no no es pacto".