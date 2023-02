La reforma de la salud ha sido el centro del debate esta semana en el país. En el Congreso ya se alistan para retomar sesiones el próximo 7 de febrero y uno de los primeros temas que se discutirán es este. Así se acordó el pasado domingo, tras el consejo de ministros que se realizó en Villa de Leyva, Boyacá.



El panorama no está sencillo, pues ante la falta de claridad sobre lo que llevará el articulado del proyecto ya se han generado algunas críticas y reparos que han surgido, incluso, dentro del mismo gabinete del presidente Gustavo Petro.

“El Gobierno Nacional definirá detalles y consensos para socializar el texto final con la ciudadanía y la comunidad médica y presentarlo ante el Congreso de la República en las sesiones extraordinarias”, dijo el Ejecutivo.



El mandatario, precisamente, se pronunció sobre el proyecto este jueves y señaló que este busca fortalecer la atención primaria y la prevención; impedir que el personal de salud sea explotado laboralmente; establecer el aseguramiento general de toda la población y fortalecer clínicas, hospitales y consultorios.



En ese sentido, y ante las críticas que se han generado frente al proyecto cuyo texto es aún desconocido, el jefe de Estado aseguró que la iniciativa estará alineada a la propuesta que incluyó en su plan de Gobierno, el cual está publicado en su página oficial.



(Le recomendamos: Reforma a la salud: se filtran duros reparos del ministro Alejandro Gaviria)

¿Qué dice el plan de Gobierno sobre la salud?



En el texto, el numeral 3.8, señala que la salud debe ser para la vida "y no para el negocio". Allí se expone que lo que quieren lograr con los cambios es que el servicio de salud no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera.



El modelo, dice el documento, sería preventivo y predectivo. El Gobierno explica que el sistema de salud "será público y universal por lo que el acceso oportuno y de calidad a la prestación de los servicios no dependerá de la capacidad de pago para lo cual se avanzará a un sistema único sin regímenes contributivo y subsidiado financiado por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas".



Otra de las propuestas es que la dirección política y gobernabilidad del sistema estará en cabeza de un consejo nacional de salud. Este, aseguran, tendrá la participación de: miembros de la academia, gremios, sociedades científicas, trabajadores de la salud, pacientes, comunidades urbanas, campesinos, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas, rrom y el sector privado. Todo bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social.

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Corcho, ministra de Salud. Foto: @MinSaludCol

En el plan sostienen que dicho consejo tendrá 38 equivalentes en entes territoriales liderados por las secretarías de Salud. Estos, exponen, deberán trabajar en conjunto para crear redes integrales que deben asegurar el acceso a la atención de los ciudadanos en un lugar cerca de su vivienda o lugar de estudio y trabajo.



"La red estará conformada por hospitales públicos fortalecidos desde el nivel primario hasta el de alta complejidad, financiados por el presupuesto público y por prestadores privados contratados por el Estado", sostienen.



Alejandro Gaviria, exministro de Salud y actual ministro de Educación, en un documento que compartió en el pasado consejo de ministros, señaló que esta le parece una estrategia "extraña".



Señaló que las inequidades regionales están más relacionadas con las brechas entre las zonas rurales y urbanas que con el mismo sistema de salud, una situación que se repite en otros sectores y que debería corregir la reforma.

"Pero la reforma propuesta plantea una estrategia extraña: destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales. En Iugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña", afirmó.



(Le sugerimos: Reforma a la salud: estos son los siete cambios de base que plantea el proyecto)



Igualmente, proponen crear un 'fondo único de Salud para la eficacia y la transparencia'. Este ampliará las funciones de la actual administradora de los recursos de la seguridad social (Adres). La idea es "unificar las fuentes de financiamiento y su recaudo, brindar soporte administrativo, garantizar el pago de los servicios de salud en desarrollo del direccionamiento de los Consejos de Salud y en articulación con sistemas unificados de información, auditoría y control".



Dicen que el fondo mantendrá el control de los recursos, para garantizar el pago de los prestadores públicos y privados. Por otro lado, en el plan se establece la puesta en marcha de la historia clínica electrónica unificada.



En este sentido, Pedro Santana, vocero de la reforma de la salud, le explicó a EL TIEMPO que con la reforma no se busca, a través de actos administrativos, acabar con las EPS. "Ellas podrán seguir funcionando, pero si se aprueba la reforma, no manejarán los recursos públicos destinados a la salud".

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Gaviria. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

Gaviria, por su lado, cuestionó que no se ha hablado sobre quién prestará otros servicios de los que actualmente se ocupan las EPS, como la atención domiciliaria, la gestión farmacéutica, la coordinación y entrega de medicamentos, el control de pacientes crónicos, las licencias de maternidad e incapacidades, entre otros.



"Las EPS tienen decenas de miles de personas empleadas para estas tareas. Con la reforma no se sabe quién va a asumirlas. ¿Pasarán los 110.000 empleados de las EPS a ser funcionarios públicos? ¿Quedarán los pacientes a la deriva? No hay respuestas para esas preguntas", cuestionó Gaviria.



(Puede leer: Señalan a vocero de la reforma a la salud por casos de abuso sexual)

Salud intercultural y dignidad para trabajadores

Otro de los puntos que tiene el plan de Petro se refiere a una salud intercultural en la cual el Gobierno se compromete a apoyar la implementación del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural-SIS- PI.



Asimismo, dicen que ayudarán a garantizar el fortalecimiento de las medicinas populares, alternativas y complementarias "en un proceso de articulación con el sistema de salud".



Sobre los trabajadores del sector, afirman que van a asegurar un trabajo digno para ellos "abandonando la intermediación laboral y la vulneración de derechos a través de un Estatuto del Trabajo en Salud que garantice la laboralización con estabilidad, la primacía de la realidad sobre la formalidad, la remuneración justa, la promoción, la formación permanente y la protección de la salud en el trabajo".



Entre los puntos también se menciona la revitalización de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en salud. "Esto permitirá el acceso a los mejores tratamientos y dispositivos sanitarios disponibles y a la recuperación de la autonomía y el liderazgo regional del país, incluida la producción de vacunas y otros biológicos", argumentan.



A continuación puede consultar el plan completo:

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias de Política

- La cruzada del jefe del liberalismo, César Gaviria, para defender el sistema- 'La U' sobre reforma de la salud: 'Lo que sea para desmejorar, no lo votaremos'- ¿Qué tanta tensión hay en el Gobierno por la posición de Alejandro Gaviria?