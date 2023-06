Federico Gutiérrez, quien fue uno de los contrincantes del presidente Gustavo Petro en las elecciones del año pasado, señaló que va a denunciar al jefe de Estado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.



Mencionó que lo anterior lo hará por "el presunto delito de financiación ilegal de campañas, dineros ilegales que al parecer entraron a su campaña y muy posiblemente dineros del narcotráfico".

Rumbo a Bogotá a interponer denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro (posiblemente dineros del narcotráfico). Pediré a la… pic.twitter.com/z8fwIguSOZ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 5, 2023

Una misma denuncia en este sentido interpondrá el senador del Centro Democrático Miguel Uribe, quien en la noche de este domingo anunció: "Denunciaré a Gustavo Petro penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Convoco a la ciudadanía a respaldar las instituciones y movilizarnos en una marcha nacional el 18 de junio. Gustavo Petro nunca debió ser presidente y su gobierno es ilegítimo".



Denunciaré a Gustavo Petro penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.



Convoco a la ciudadanía a respaldar las instituciones y movilizarnos en una marcha nacional el 18 de junio.



Gustavo Petro nunca debió ser presidente y su gobierno es ilegítimo. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) June 5, 2023

Gutiérrez, por otro lado, dijo que le pedirá a la Fiscalía "respaldo institucional para investigar a Benedetti, Sarabia y el gerente de campaña Ricardo Roa (hoy Presidente de Ecopetrol). No solo sería un gobierno ilegítimo, sino ilegal".



Y es que Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela y quien salió del Gobierno por el caso Laura Sarabia, señaló en unos audios revelados por la revista semana que él consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña del hoy jefe de Estado, pero no es claro el origen de ese dinero.



En las grabaciones, en las cuales Benedetti insulta y le reclama a Sarabia el trato que estaba recibiendo por parte de ella y Petro, señala: "(...) Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora…que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”.



