El líder político Gustavo Petro reaccionó en la tarde de este martes a la carta que enviaron los presidentes del Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que sentaron su posición sobre el fallo del caso Petro vs. Colombia.

El fallo, que se dio luego de que Petro acudiera a la Corte tras ser sancionado por el Ministerio Público cuando era alcalde de Bogotá, determinó que las sanciones a dirigentes elegidos por voto popular deben estar en manos de jueces.



Por eso, el Congreso tramitó un proyecto de ley en el que se aprobaron mayores garantías procesales para estos servidores públicos.



Sin embargo, hace pocas semanas la Corte llamó la atención al Estado al considerar que las medidas tomadas no cumplen el fallo.



Esta declaración llevó a que Arias y Gómez enviaran una carta indicando que difieren de lo dicho por la Corte y rechazando lo que llaman un intento de repercutir en la soberanía del país.



“El pronunciamiento de la Corte, en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”, dice la carta de los congresistas.

Juan Diego Gómez y Jennifer Arias

Pero la polémica no se detiene. Luego de que se conociera la misiva, Petro se refirió a la misma por medio de una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter.



En un primer momento, el político indicó que la carta es una confesión de los congresistas e indicó que no se debe tratar de opinar del fallo, sino trabajar para cumplirlo.



“La carta del presidente del Senado y de la Cámara de Representantes a la Corte Interamericana es una confesión. No se trata de opinar sobre una sentencia, el Congreso estaba obligado a cumplirla porque es una sentencia judicial de máximo nivel en el país”, escribió el político.



Petro también lanzó críticas a la procuradora y afirmó que la entidad y el Congreso hicieron lo contrario a lo ordenado por la Corte.



“Lo que hizo la procuradora y el Congreso fue otorgar facultades judiciales a un órgano administrativo. Eso es propio de las dictaduras, burla la independencia del poder judicial. La Corte ordenó lo contrario: solo puede quitar derechos políticos a la ciudadanía un juez penal”, agregó.



“Los Congresistas que votaron la ley de la procuradora y la procuradora desacataron la justicia y desobedecieron la sentencia que buscaba democracia y respeto a los derechos humanos. El presidente del Congreso como la Procuradora deberían ser investigados por la Justicia”, escribió el político.

También se conoció que un grupo de congresistas envió una carta a la Corte IDH indicando que no se sienten representados por la misiva enviada por Arias y Gómez e indicando que se trató de un “pronunciamiento individual”.



