El costoso paso en falso de Petro por alinearse con los antivacunas

Gustavo Petro, quien según todas las encuestas encabeza la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2022, tiene un rasgo inquietante: los problemas son responsabilidad de los demás. Incluso, cuando él mismo los provoca. A la tormenta creada por las dudas sembradas por un trino suyo por la eficacia de las vacunas, tuvo la oportunidad de rectificar, pero no sólo lo hizo a medias, sino que terminó endilgando la responsabilidad al supuesto silencio de los medios de comunicación colombianos.

Así las cosas, Petro no ha terminado de salir del enredo en el que se metió por cuenta de sus afirmaciones sobre la eficacia de las vacunas. En las últimas horas, trató de rectificar, pero en el caminó mintió cuando dijo que su error nació ante el silencio que guardó la prensa sobre el peligro de la variante delta.



Una falsedad. De hecho, por ejemplo, EL TIEMPO había dedicado previamente –en su edición digital como impresa- varios, extensos y profundos análisis de ésta inquietante modalidad del virus.



Petro, en una transmisión en Facebook en la noche de este domingo, reconoció parcialmente su equivocación.



Lo hizo en una transmisión que hizo en esta red social junto al también senador Gustavo Bolívar.



“Esta variante del covid, que se llama delta, que está hasta ahora propagándose. Me extraño muchísimo que, publicados en los mejores periódicos del mundo, el New York Times, el Washington Post, The Guardian no apareciera una palabra en la prensa colombiana”, lo cual es falso pues además de este diario, buena parte de los medios sí lo habían hecho.



“Dije: para eso son las redes si los medios no lo transmiten. Me dediqué a hacer una serie de trinos y el resultado fue tenaz porque se equivocó en una frase, pero se agarraron de ahí de una manera pavorosa”, dijo Petro.



Las consecuencias para Petro alcanzaron varios escenarios. La red social Twitter calificó como “engañoso” el trino de dirigente de la Colombia Humana y aspirante presidencial. Esto significa que no permite replicarlo, tampoco comentarlo o darle me gusta.



Petro dice que escribió sus trinos para advertir del riesgo por el silencio de los medios. Sin embargo, cuando lo puso en el ciberespacio generó una serie de reacciones que él asumió como un enfrentamiento y de ahí pasó a una discusión general con adversarios políticos. En el camino, sin embargo, hasta sus propios hijos lo corrigieron.



El primero fue Nicolás, quien publicó un ‘tuit’ en el que mostró que fue vacunado contra el covid-19. “Hoy me vacuné, primera dosis. La vacuna salva vidas”, dijo.



Su hija Sofía respondió el ‘tuit’ de su padre con el siguiente mensaje: “En estos momentos se tiene que ser muy preciso. Hasta donde sabemos, solo terminaremos con esto si nos vacunamos todos, cuanto antes”.



Petro había afirmado: “Las vacunas no sirven para el virus covid-delta, según primeras investigaciones”.



Ante esto, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre) y uno de los responsables del Plan Nacional de Vacunación, le dijo:



“@petrogustavo es una absoluta irresponsabilidad generar alarmas sobre la efectividad de las vacunas ante la variable delta”. “¿Qué persigue senador? ¿Qué la gente no se vacune?”, le preguntó.



“El impacto y beneficios de la vacunación son claros en prevenir hospitalizaciones y muertes”, le argumentó Muñoz.



Por su parte, María Paula Correa, jefa de gabinete de la administración de Iván Duque, le escribió: “¡Irresponsable!”. En seguida argumentó: “La salud pública no es un tema de especulación. El Plan Nacional de Vacunación avanza de manera ágil y están comprobados científicamente los efectos positivos de vacunarse. ¡No pretenda generar caos!”.



El dirigente de izquierda y quien, según todas las encuestas hasta ahora publicadas, ocupa los primeros lugares en la intención de voto para convertirse en el próximo mandatario de los colombianos respondió:



“La irresponsable es usted que cree que podemos mejorar la salud actual de Colombia con la variante delta ya en nuestro país, y con un plan de vacunación parcial, lento y sin ayudas reales para evitar el confinamiento”.



El presidente Iván Duque también, sin mencionarlo, dijo: "Vacunarse es un deber de todos. Aquí la vacunación va a llegar y seguirá llegando gratuita para que todos se protejan. Y que les quede claro a esas voces que hay por ahí que tratan de insinuarle a la ciudadanía que no se vacune, que dizque la vacuna no sirve: que no pretendan sembrar más el caos en Colombia", aseveró el mandatario.



POLÍTICA