A pocas semanas de que el Congreso de la República retome sus sesiones, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado sobre las reformas que presentará su Gobierno en este año. “Hemos convocado al gran diálogo social para cambiar a Colombia. Hemos estado dispuestos a concertar las reformas”, expresó.



El jefe de Estado invitó a los integrantes de su gabinete a convocar a los ciudadanos a “discutir en las calles” el contenido de estos proyectos que se debatirán pronto en el Legislativo. Entre los principales están la reforma laboral, pensional y de salud.



Según dijo Petro, en el Ejecutivo están listos para dialogar y movilizarse con el fin de discutir los cambios que quieren implementar. El mandatario señaló, además, que las fechas para asistir a la plaza pública serán el 14 de febrero, mismo día en que la oposición está convocando a marchas. También el 1 de mayo, el día del trabajo, una fecha en la cual, tradicionalmente, se registran movilizaciones por parte de los trabajadores.



La idea del presidente Petro, sin embargo, no cayó bien en todos los sectores. El senador de Cambio Radical, David Luna, por ejemplo, le dijo: “La ciudadanía lo acompañó en las calles en su momento cuando era candidato presidencial. Hoy es su responsabilidad gobernar, ya no está en campaña. Las reformas deben tramitarse en las instancias que les corresponde. ¡Esto no es un juego!”.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, por su parte, afirmó que la iniciativa “es una grave forma de populismo”.



El exjefe negociador del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, Juan Camilo Restrepo Salazar, igualmente cuestionó la convocatoria. En sus redes sociales, publicó: “El presidente Petro invita ahora a defender “desde las calles” las reformas a la salud, pensional y laboral. Sería bueno entonces que el Gobierno divulgue los textos de estas reformas (no lo ha hecho), para que la gente sepa al menos qué es lo que saldrá a defender”.



