Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo se impusieron este domingo en cada una de sus consultas, Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Coalición Centro Esperanza, respectivamente. Así se convirtieron oficialmente en candidatos a la Presidencia. Su victoria de este domingo les da un impulso enorme respecto a sus competidores de cara a las elecciones presidenciales que tendrá el 29 de mayo la primera vuelta.

Aunque a partir de ahora, hay que hacer borrón y cuenta y en teoría todos los candidatos deberían partir en igualdad de condiciones en el camino a la Casa de Nariño, al haber competido y vencido en esta especie de primarias es natural que ellos puedan sentirse más fuertes que, por ejemplo, Rodolfo Hernández y Luis Pérez (Independientes), Ingrid Betancourt (Verde Oxigeno), Jhon MIlton Rodríguez (Colombia Justa Libres), Luis Gilberto Murillo (Colombia Renaciente) y Oscar Iván Zuluaga (Centro Democrático).



No solo porque tienen el respaldo de miles de ciudadanos quienes fueron a las urnas a darles un renovado respaldo sino porque la campaña les ha dado una visibilidad de enorme trascendencia.



Por el contrario, estos resultados ponen en duda la suerte de Zuluaga. Desde su condición de candidato exigió a los uribistas que no participaran en las consultas interpartidistas. Su orden no fue acatada por muchos empezando por el propio Iván Duque que al ir a la urna depositó su voto en la consulta que dio ganador a Gutiérrez.



POLÍTICA