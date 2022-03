Gustavo Petro, candidato presidencial, dio su opinión, en la mañana de este martes, del ataque de Rusia a Ucrania. “Cazando guerras afuera estamos haciendo la política del bobo”, dijo en Blu Radio el precandidato del Pacto Histórico.

Para el candidato, su actuación estaría estrictamente ligada a lo que establece la Constitución Política de Colombia: buscar la paz.



“Lo que ordena la Constitución de Colombia, y creo que está muy hecha en ese aspecto, es la paz mundial. Si me lo permite en términos de geopolítica latinoamericana, Colombia debe ayudar a que los conflictos latinoamericanos se solucionen por Latinoamérica”, añadió.



“América Latina no se puede dividir en una Colombia de la OTAN ni una Venezuela de Putin. Si América Latina es un espacio de paz, nosotros tenemos la oportunidad de recortar la distancia que nos lleva Estados Unidos, Europa, Rusia, Corea del Sur y todo el sureste asiático. América Latina lo que tiene que pensar es en crecer, disminuir la desigualdad. Cazando guerras afuera no estamos haciendo es nada, estamos haciendo la política del bobo”, argumentó.



En su charla con la emisora, dijo que hay que buscar que la geopolítica de imperios que hay en el mundo, mencionó a Estados Unidos, Rusia y China, no toque la hegemonía latinoamericana.



Petro dijo que, en el caso de Rusia, como en muchos otros, hay mucha doble moral pues nadie dijo nada con la invasión a Irak o Libia.



“Hay una doble moral porque cuando invadieron Irak y Libia, por el petróleo, nadie dijo nada. En las instancias de poder nadie se pronunció”, concluyó.



