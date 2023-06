Tres denuncias penales contra el presidente Gustavo Petro fueron radicadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por parte de miembros de la oposición. Lo anterior por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del mandatario.



La decisión la tomaron Federico Gutiérrez, Miguel Uribe Turbay y Miguel Polo Polo luego de conocerse un fragmento de los audios de Armando Benedetti donde habla del ingreso a la campaña de 15.000 millones de pesos en la campaña del hoy jefe de Estado, sin mencionar su origen.

Federico Gutiérrez, quien fue uno de los contrincantes del presidente Gustavo Petro en las elecciones del año pasado, mencionó que lo anterior lo hace por "el presunto delito de financiación ilegal de campañas, dineros ilegales que al parecer entraron a su campaña y muy posiblemente dineros del narcotráfico".



Gutiérrez, por otro lado, dijo que le pedirá a la Fiscalía "respaldo institucional para investigar a Benedetti, Sarabia y el gerente de campaña Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol). No solo sería un gobierno ilegítimo, sino ilegal".

El exalcalde de Medellín y el presidente de la República Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO y Presidencia

Por su parte, la denuncia formal de Miguel Uribe dice que "me dirijo a fin de solicitarles se sirvan abrir una investigación preliminar contra el señor Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego a fin de determinar, si los delicados hechos que se han conocido en tiempos recientes por la opinión pública y que ameritan una investigación por su parte".

🚨 Radicada:



Denuncia penal en contra de Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. pic.twitter.com/UuKxYUOPDB — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) June 5, 2023

"Todo comienza con la denuncia pública que hiciera la señora Day Vásquez en la que da cuenta de una supuesta relación entre el señor Nicolas Petro con personas como Samuel Santander López Sierra, quien habría entregado dineros a Máximo Noriega, candidato a la gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico", señala.

En esa misma línea, Miguel Polo Polo manifestó que Armando Benedetti revela que realizó 100 reuniones para la campaña de Gustavo Petro y que recogió 15.000 millones de pesos, que después metió a la campaña. Esto es muy grave porque no sabemos la procedencia de los recursos y la finalidad”, aseguró.

Radiqué denuncia formal en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del señor Gustavo Petro. pic.twitter.com/JQHatv6uCE — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) June 5, 2023

Ahora bien, Benedetti ofreció disculpas públicas por sus audios: “he sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, escribió.



Asimismo, el Presidente se expresó sobre estas denuncias en las últimas horas a través de su cuenta de Twitter y considera que "en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito".

Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo en ninģuna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito.



Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad pic.twitter.com/J3o26u2jnd — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023

