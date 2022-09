El expresidente Álvaro Uribe se va a dedicar en los próximos días a avanzar en la campaña regional del próximo año. Empezará en estos días con unos foros regionales. Su idea es hacer uno en cada departamento, donde va a escuchar a la gente, hablará de la oposición y de las preocupaciones regionales. Su meta es que de aquí a diciembre le haya dado la vuelta al país con esta estrategia.



El llamado del general Sanabria

El nuevo director de la Policía, general Henry Armando Sanabria, en su primera radiocomunicación con todo el personal de oficiales, hizo una clara advertencia: que ningún oficial casado, desde subteniente para arriba en la línea de mando, podría tener compañera sentimental por fuera del matrimonio. Les hizo énfasis en la necesidad de respetar la familia. El general es mariano, es decir, muy devoto de la Virgen María. La advertencia generó controversia y algunos la consideraron una intromisión.

A capacitarse



A raíz de las salidas en falso de algunos ministros, que han generado polémica, especialmente la de la ministra de Minas en Cartagena, quien abandonó una rueda de prensa, la Casa de Nariño decidió que va a hacer una capacitación en comunicaciones a los jefes de ministerios. Será obligatoria.

Gira de Petro

Del 16 al 24 de septiembre se realizará la primera visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos. El eje central será su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Petro tendrá encuentros con empresarios, reuniones bilaterales con presidentes de otros países y con organismos internacionales. Es probable que esté entre los cinco primeros presidentes en hablar en la Asamblea General.



Homenaje

El viernes pasado la vereda Santa Teresa, ubicada a unos 15 minutos de Ibagué, le rindió homenaje al que puede considerarse como su hijo más destacado. Se trata de Benjamín Ortiz, quien acaba de ser elegido como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Ortiz tuvo como uno de sus primeros trabajos recoger café con un canasto en esta vereda del Tolima.

Astral

El astrólogo Mauricio Puerta considera que en el zodiaco hay tres signos de fuego: aries, leo y sagitario. Cuando se forma ese triángulo de itálicas y energía, se llega a la canalización de dicha energía. Y en la presidencia señalan que Petro es aries, Francia Márquez es sagitario y Mauricio Lizcano (director del Departamento Administrativo de la Presidencia) es leo. Y eso significaría que la energía se completó para ser liberada en dirección al éxito.



El retorno del exalcalde



Esta semana y después de siete años, Gustavo Petro volvió a la Alcaldía de Bogotá. A su llegada, la conmoción en el Palacio Liévano fue mayúscula, varios funcionarios se agolparon para saludarlo y tomarse selfis mientras él recorría los pasillos y se sorprendía con algunos cambios en el que fue su despacho, como, por ejemplo, el cuadro de Las sufragistas, que le rinde un homenaje a las mujeres colombianas que hicieron posible el voto femenino. Esta obra fue encargada por la alcaldesa Claudia López a la artista Vicky Neumann.

La molestia ‘roja’



Entre los liberales se mantiene la molestia por el trato que se les está dando desde el Gobierno. Consideran que desde la Casa de Nariño no los están teniendo en cuenta como un partido mayoritario en el Congreso. Por eso hay algunos parlamentarios que siguen insistiendo en que el partido no debería ser de gobierno, pues estiman que no se les ha cumplido con los ofrecimientos que se les hicieron en algunos cargos. En los ‘verdes’ también hay algo de preocupación, pues lo único que les han dado es el Sena.

