Petro: ‘en mi gobierno’ no murieron manifestantes; tuit lo contradice

Los ataques y las críticas del senador Gustavo Petro a la Alcaldía Mayor de Bogotá por cuenta de los jóvenes que han fallecido recientemente en medio de las protestas no se detienen.



En varias ocasiones, el senador ha criticado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y le ha indicado que debe retirar al Esmad de las protestas para que “disminuya la violencia en las manifestaciones”.



“Ud, Claudia, es jefe constitucional de la policía en Bogotá. Le sugiero dar la orden pública de retirar el Esmad de las movilizaciones. Solo dos cosas pueden pasar: que se evidencie el golpe de estado de Duque sin su responsabilidad. O que disminuya sustancialmente la violencia”, escribió el político en sus redes sociales.



Ahora, el senador se refirió nuevamente a los fallecidos en las protestas. Esta vez asegurando que durante su periodo como alcalde mayor de Bogotá no hubo fallecidos en medio de las manifestaciones.



En una publicación, que va acompañada de un video pedagógico en el que habla sobre el trabajo y las responsabilidades del Esmad, Petro aseguró que “en la Bogotá Humana no hubo mutilados o muertos por el Esmad”.



“En mi gobierno, en la Bogotá Humana, no hubo un solo muerto o mutilado por acciones del Esmad en la ciudad”, indicó en su publicación.



Pero un tweet suyo del 2013, cuando era alcalde de la ciudad, contradice su versión. Su publicación habla de un joven fallecido en La Gaitana, en la localidad de Suba, en el momento en que se adelantaban las protestas por el paro nacional agrario.



“Un fallecido en La Gaitana de Suba, menor de 16 años. 'Bogotá Humana' se enluta”, escribió en su momento el funcionario.

Según reseñó EL TIEMPO en dicho momento, Jhonny Velazco Galvis falleció por un balazo en la cabeza en medio de las manifestaciones en La Gaitana, en una jornada de protestas que se llevó a cabo en agosto de 2013.



“Yo estaba con él anoche, pero se me perdió por unos minutos. Ahí escuchamos los tiros y los rafagazos del Esmad. Cuando me devolví, me dijeron: ‘mataron a Jonhy’ y él estaba tirado en el suelo con un tiro en la frente”, contó Brayan Bernal, amigo de la víctima, a este diario.



