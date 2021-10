Se agudiza la confrontación entre Claudia López y Petro

La confrontación entre Gustavo Petro, aspirante presidencial de izquierda; y Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, escaló un inquietante nivel en las últimas horas con fuertes señalamientos, de parte y parte. El dirigente de la Colombia Humana llegó al extremo de afirmar que la burgomaestre había “untado de sangre a la ciudad”

Petro hizo su fuerte afirmación tras el mensaje de la mandataria, en su cuenta de Twitter, en el que mostraba el fallo del Juzgado Cuarenta de Pequeñas Causas, que negó una tutela que solicitaba una retractación formal por declaraciones en las que la alcaldesa, supuestamente, vinculó a militantes de Colombia Humana con las alteraciones en las protestas de los últimos meses.



“Tercera vez que Colombia Humana pierde en su intento de censurarnos por denunciar su irresponsable política de mentir, radicalizar, dividir, no hacer, ni dejar hacer. En vez de congestionar el sistema judicial para acallar, deberían reflexionar y enmendar”, publicó López.



Ante esto Petro, reaccionó: “Has untado de sangre a Bogotá y no calumnio. Tú, sí”.



Claudia López había respondido a quienes acusan a su administración de haber ocasionado un incendio de una invasión en la localidad de Puente Aranda, en medio de un operativo de desalojo la tarde de este viernes 8 de octubre en inmediaciones de la cárcel La Modelo.



“Pese a llamados y decisiones judiciales hay quienes siguen mintiendo para radicalizar hasta infundir violencia. El desalojo en Puente Aranda se apegó a DD. HH. y la Ley. Los residentes decidieron quemar sus antiguos lugares una vez los desocuparon. Afortunadamente no hubo heridos”, explicó la mandataria en su cuenta de Twitter, en la que compartió un video de un dron con el que las autoridades quieren demostrar que no fue el Esmad el responsable de la conflagración.



Este mensaje de Claudia López fue hecho después de Petro compartiera un video de los momentos del incendio en el que escribió: “La Bogotá Inhumana”.



Petro acusa a Claudia López de "brutalidad estatal"



Minutos después publicó: “Se llama aporofobia, se llama xenofobia, se llama brutalidad estatal. Detrás de estos actos de violencia del Estado existe la mentalidad que la ciudadanía es un objeto utilizable, manipulable, desechable. La democracia lo que nos enseña es que la ciudadanía es la dueña del Estado”, dijo Petro.



A la discusión también se sumó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien aseguró que mienten descaradamente quienes aseguran que la Policía generó el incendio. “En el vídeo se ve claramente que donde inicia el incendio no hay policías sino ocupantes ilegales y que la @PoliciaBogota ayuda es a extinguirlo”, aclaró el funcionario.



Como lo publicó este domingo EL TIEMPO en su sección En Secreto, las diferencias entre ambos líderes tienen un abismo abierto cada vez más profundo.



Las demandas que él ha interpuesto contra la alcaldesa agudizan las divisiones dentro de la Alianza Verde.



"Es claro que entre los ‘verdes’ hay algunos que estiman que se deben unir con la Colombia Humana, mientras que al sector que lidera la alcaldesa no le gusta nada. Aunque las demandas de Petro contra López no han prosperado en los estrados judiciales, lo cierto es que han dejado unas heridas profundas que a corto plazo parecen tener pocas posibilidades de sanar, dijo este diario.





POLÍTICA