Petro defiende a Duque y corrige a Claudia López

El senador Gustavo Petro entró en abierta contradicción con la alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López por el decreto 444 del 21 de marzo de 2020, que incluye varias medidas económicas para hacerle frente al coronavirus, ordenado por el Gobierno Nacional.

Mientras que la alcaldesa considera que es “inaudito que el Gobierno Nacional se aproveche de la emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales para dárselos a bancos y empresas”, el dirigente de izquierda aseguró que él no puede “atacarlo”.

Favor seguir el hilo https://t.co/4wVUDT8p5a — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2020

¿La razón? “Claro que el decreto 444 podría usarse mal; pero este es un instrumento para abordar la emergencia a partir de fortalecer la red hospitalaria y lo que se necesita”, escribió en su cuenta de Twitter.



Solo subrayo que la ayuda a hospitales debe ser directa y no vía EPS. https://t.co/YSPJo63Uo7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2020

Para Petro “es importante que la protesta y el control social no se guíe por la demagogia y el afán de conseguir imagen buena de corto plazo, sino por el objetivo prioritario: salvar vidas”.



Petro incluso corrigió a la mandataria capitalina: “El decreto 444 no quita recursos de las entidades territoriales y bien usado puede financiar el fortalecimiento de hospitales y ayuda social”, dijo en una clara defensa de la decisión, en este campo, tomada por el presidente Iván Duque.

Por ahora prefiero protestar porque se congelen el pago de deudas, arriendos y se logre un pago estatal de servicios públicos — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2020

“El Fonpet y el FAE son fondos de la Nación, argumentó el líder de la Colombia Humana, no de las entidades territoriales”.



“El gobierno se financia con préstamos de esos fondos para aumentar partidas presupuestales de entidades públicas que tienen que actuar en la emergencia”, añadió.



Aunque Claudia López no ha sido la única dirigente que se ha opuesto al decreto, Petro enfiló sus criticas hacia ella al contestar sus trinos enlazándolos con la cuenta de la alcaldesa.



En la mañana de este lunes, Petro amplió sus argumentos en una entrevista con W Radio. En la emisora salió en defensa del secreto 444 que busca financiar las medidas para enfrentar el coronavirus y señaló que las críticas que han hecho algunos mandatarios locales, incluida la alcaldesa de Bogotá, no corresponden a la realidad.



“Criticaron el decreto 444 sin siquiera haberlo leído. El FAE y el FONPET son cuentas nacionales, un ahorro al que hay que echarle mano; no va a ser suficiente, también podría ser necesario echarles mano a las reservas”, señaló en La W.

El congresista respaldó también la decisión del presidente Duque de ordenar un aislamiento preventivo y obligatorio, pero señaló que el decreto expedido “es poroso y fácilmente evitable”, por lo que hizo un llamado a extremar las medidas para proteger la vida de los colombianos.



“Estas medidas van a causar una destrucción de la economía, pero en este momento el camino no puede ser el de salvarla. El capitalismo entró a vacaciones para proteger la vida”, añadió.



El congresista de Colombia Humana cuestionó en La W que “ni a nivel nacional, ni en Bogotá exista un plan que permita mostrar cuántos hospitales abandonados se van a utilizar, cuántas unidades de cuidados intensivos se han comprado o se piensan comprar”.



Petro hizo duras críticas al modelo de salud que existe en el país, con base en la Ley 100, y pidió que se tomen las medidas que ya se han implementado en otros países como la suspensión del pago de los arrendamientos, créditos y servicios públicos.

