Gustavo Petro le da la bienvenida a Armando Benedetti

Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, le dio la bienvenida al senador Armando Benedetti quien tras anunciar que renunciaba al partido de la U sorprendió, en las últimas horas, al revelar que ahora sus pasos van hacia esta colectividad de izquierda.

En efecto, este jueves el congresista sorprendió con un video en el que anunció que va “caminando” hacia el movimiento que orienta el exalcalde de Bogotá y seguro candidato a la Presidencia.



Benedetti explicó: “El centro no existe en ninguna teoría política, lo que pasa es que en Colombia a la gente le da pena decir si es de derecha o de izquierda”.



Benedetti era una de las figuras más visibles del partido de la ‘U’. “Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición, ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa", dijo.



"En ese partido yo creo que sobro y, por lo tanto, me voy tranquilo. Espero que ellos también estén muy tranquilos y felices de que yo me vaya”, explicó.



En respuesta Petro escribió en su cuenta de twitter: “¡Bienvenido!”.



Otros parlamentarios, como Luis Fernando Velasco alabaron la decisión: "Una apuesta atrevida, inteligente y arriesgada la de Armando Benedetti, puede ser el primero de varios dirigentes políticos nacionales que terminen tratando de ayudar a Petro".



Armando Benedetti Villaneda nació en Barranquilla y es comunicador social y periodista. Su primer contacto con la política lo tuvo en 1991, cuando se desempeñó como asesor de la Asamblea Nacional Constituyente.



En el año 2002 fue elegido Representante a la Cámara por Bogotá. Durante los cuatro años, Benedetti se destacó por ser el un defensor del gobierno del Presidente Uribe.



Para las elecciones de 2006 ingresó al Partido de la "U" y fue elegido por este movimiento como Senador de la República.



La página de Congreso Visible informa que como Senador, Benedetti radicó el proyecto que permite la aplicación de la Eutanasia en Colombia, ha apoyado el Proyecto que brinda seguridad social y derechos patrimoniales para las parejas Gay y realizó el debate sobre el tratamiento a las víctimas en el proceso de justicia y paz y al Ministro de Defensa sobre falsos positivos.



Defendió la ley de transferencias, hundió la iniciativa del gobierno que pretendía penalizar el consumo de dosis mínima en lugares públicos y continúa trabajando para la aprobación en el Congreso de una política educativa de gobierno contra el consumo del alcohol, el cigarrillo y la droga.



Luego fue Presidente del Congreso. Desde este cargo, según la misma página citada, promovió la Campaña por la Transparencia que creó una sección en la página principal del Senado en la que los ciudadanos podrán consultar el nombre del senador, el partido de elección, la votación obtenida, su Declaración juramentada de bienes, el Registro de conflicto de intereses y los nombres de los miembros de Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador.



Ahora se une a Petro, uno de los dirigentes que ha manifestado su decisión de participar en las elecciones presidenciales de 2022.



