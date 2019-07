¿A qué le apuesta Petro con su hijo como candidato en Atlántico?

La decisión de Gustavo Petro en el sentido de que su hijo Nicolás sea candidato a la gobernación del Atlántico, donde la gran mayoría de partidos está apoyando la aspiración de Elsa Noguera, candidata de la familia Char para ese cargo, ha generado suspicacias.

El punto es que a la luz de las encuestas, Noguera está adelante de los demás aspirantes, por lo que el margen para conseguir un triunfo por parte de otro candidato no parece sencillo.



El senador conservador Efraín Cepeda dijo que en el Atlántico “todo está claramente definido en favor de Elsa, por su trayectoria, porque es seria y efectiva”.

Para Cepeda, el Atlántico ya tiene una decisión, seguramente habrá unos votos importantes para Petro (hijo), que de todas maneras no es el que fue candidato presidencial”.



En las elecciones presidenciales del año pasado, Gustavo Petro se impuso en la primera y segunda vuelta en Atlántico, lo que al parecer, tiene al hoy senador pensando en cómo mantener esos votos costeños.



En la primera vuelta el candidato de la Colombia Humana logró 331.687 votos y en la segunda consiguió 440.103 votos.

De todas maneras, no es fácil que en esta ocasión Nicolás, el delfín Petro, pueda sacar la misma votación que logró su padre. Además, la familia Char ostenta buena parte del poder político regional. Y la candidata que tienen goza de una gran favorabilidad.

Cuál es la apuesta de Petro

De acuerdo con Patricia Muñoz, profesora de la universidad Javeriana, la decisión de hacer campaña para la gobernación de Atlántico no es pensando en el triunfo “sino que es pensando en mantener un posicionamiento, es para la conservación de un electorado que le fue favorable, para hacer presencia desde la izquierda en la región”.



“Es una manera de sembrar y de construir partido por fuera de Bogotá desde los movimientos de izquierda”, dijo.



Para César Lorduy, representante a la Cámara de Cambio Radical del Atlántico, los sectores alternativos estuvieron buscando que Nicolás Petro encabezara la lista de la Asamblea, pero terminaron divididos.



Por eso, él considera que la decisión de Colombia Humana es lanzar a Petro para que obtenga la segunda votación con lo que, a luz del Estatuto de la Oposición, él tendría derecho a una curul en la Asamblea Departamental.



Si se parte del hecho de que el ‘delfín’ no tiene experiencia en el trabajo político, pues esta sería una buena alternativa para que comenzara a foguearse en ese terreno.



En cualquier caso, la presencia de un Petro en la campaña en Atlántico es un buen punto de partida para el excandidato presidencial, porque es una manera de ir abonando el terreno en la Corta, una zona que en la pasado contienda no le fue esquiva.



