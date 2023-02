El discurso de casi dos horas del presidente Gustavo Petro desde el balcón de la Casa de Nariño sigue generando reacciones. En el Congreso, por ejemplo, algunos parlamentarios ya han expresado sus opiniones sobre lo dicho por el jefe de Estado en la congregación que él convocó el 14 de febrero.



Hacia el final de su intervención, el jefe de Estado manifestó que si las reformas que han propuesto - por ahora solo la de salud, falta por conocer la pensional y la laboral - no salen adelante, se estaría trabando el "pacto social", como él lo llama.



"Lo que sí debo advertir es que si por alguna circunstancia las reformas se trabaran, lo único que están haciendo es construir no los caminos de un pacto social, no los caminos de la paz", sentenció.

Dijo que en medio de la violencia, en las elecciones pasadas el país decidió hacer "un paréntesis" en la historia. "Acá lo que se está proponiendo es un pacto social para que la oligarquía ceda en sus privilegios y permita construir una democracia", agregó.



Luego señaló que no hay mucho tiempo para los cambios. "Quizá se repitan los hechos de 1938 cuando detuvieron la revolución en marcha, quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para evitar una época de cambio, si eso es así solo hay que recordar a 1938. Detener la revolución en marcha condujo al asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y a una violencia que aún no termina”, sentenció.



Esas palabras no cayeron muy bien entre algunos congresistas. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal reparó: "No amenace si no se aprueban las reformas que conducirán a Colombia a la miseria".

Congregación convocada por el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Cabal mencionó: "Somos millones de colombianos dispuestos a defender esta Patria, que está cansada de populistas que acorralados por el rechazo y la desaprobación, amenazan con más violencia".



Su colega, Paloma Valencia, envió un mensaje de reflexión: "Invitamos al presidente

Gustavo Petro a construir sobre lo construido. No se construye con amenazas, no se construye refundando; se construye en el ajuste constante y se puede construir aún más en todo lo que falta, que nada destruye".



A esos mensajes se sumó el senador de Cambio Radical, David Luna: "Presidente Gustavo Petro, no culpe al Congreso si no se aprueban sus reformas, no juegue con la gente a punta de símbolos y narrativas. Estamos aquí para debatir sus propuestas. Respete el equilibrio de poderes y las instituciones. ¿Se acostumbró a los bloqueos para lograr objetivos?", le cuestionó.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA