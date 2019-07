Este es el partido que tendrá Petro para avalar a sus candidatos

El senador Gustavo Petro, excandidato presidencial de Colombia Humana, consiguió tener participación en un partido con personería jurídica, lo que le permitirá avalar sus candidatos para las elecciones de octubre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio vía libre este martes a la alianza política entre el partido Unión Patriótica (UP), que tiene personería jurídica, es decir, que puede avalar candidatos, y a la Colombia Humana, el movimiento de Petro que le sirvió para respaldar su aspiración presidencial en las pasadas elecciones, pero que no tiene personería.



"El Consejo Nacional Electoral autorizó a la UP incluir en su logo a Colombia Humana. Con ese logotipo podrán inscribir candidatos a las diferentes circunscripciones del país para las elecciones locales de 2019", dice el comunicado del CNE.

​En últimas lo que se hizo fue modificar los estatutos en cuanto al nombre del partido y el logo. Lo demás fue el acuerdo político.



Lo cierto es que esta alianza se da justo en el momento que en el senador Petro anunció que su hijo Nicolás va a aspirar a la gobernación de Atlántico.



